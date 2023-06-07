У главного свердловского вора в законе начались проблемы из-за старых друзей

Старые знакомые Гии Свердловского считают, что он «теряет хватку» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Вор в законе Гия Свердловский (считался главным криминальным авторитетом Среднего Урала), теряющий уважение среди соратников, столкнулся с новыми проблемами из-за претензий друзей из других регионов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«К Гии поступает все больше претензий от его „хороших знакомых“ из Москвы и не только. Некоторые считают, что бывший криминальный босс теряет хватку и связывается не с теми людьми. Если так пойдет дальше, от него отвернется большинство союзников», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «разборки» между Гией и его знакомыми неизменно остаются в рамках закона. «Люди состарились, никакого криминала уже никому не надо, они свое отсидели и новое не хотят», — подчеркнул инсайдер. При этом Гия, попав в немилость, может не только потерять авторитет, но и лишиться значимых источников дохода, на которые рассчитывает.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Ранее источники сообщали, что в клане Гии произошел раскол. Его бывшие соратники стремятся перехватить тела бывшего криминального лидера, при этом оставшись в поле закона. Как минимум, трое недоброжелателей заинтересованы в том, чтобы усилить свое влияние в кругах знакомых, рассказывал инсайдер.