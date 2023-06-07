Патрушев заявил, что ВСУ заранее планировали теракт на Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил, что Киев осознает всю опасность последствий затопления из-за подрыва Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Киевский режим заранее готовился к теракту на Каховской ГЭС. За сутки до этого ВСУ произвели сброс воды на Днепропетровской гидроэлектростанции. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. «Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — сказал Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, днем ранее украинские войска занимались сбросом воды на Днепропетровской гидроэлектростанции, которая находится выше по течению. Кроме того, Патрушев заявил, что Киев осознает всю опасность для жителей Херсонской области от потопа, а также для Запорожской АЭС. По его словам, страны Запада, которые координируют Украину должны нести ответственность за содеянное. Украинские силы 6 июня нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Из-за прорыва дамбы было затоплено множество регионов Херсонской области. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте со стороны ВСУ. Также министр обороны Сергей Шойгу заявил, что происшествие на ГЭС приведет к опасным экологическим последствиям, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевский режим заранее готовился к теракту на Каховской ГЭС. За сутки до этого ВСУ произвели сброс воды на Днепропетровской гидроэлектростанции. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. «Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — сказал Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, днем ранее украинские войска занимались сбросом воды на Днепропетровской гидроэлектростанции, которая находится выше по течению. Кроме того, Патрушев заявил, что Киев осознает всю опасность для жителей Херсонской области от потопа, а также для Запорожской АЭС. По его словам, страны Запада, которые координируют Украину должны нести ответственность за содеянное. Украинские силы 6 июня нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Из-за прорыва дамбы было затоплено множество регионов Херсонской области. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте со стороны ВСУ. Также министр обороны Сергей Шойгу заявил, что происшествие на ГЭС приведет к опасным экологическим последствиям, пишет телеканал 360.