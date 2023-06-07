Власти потратят миллионы на путешествия детей из Тюмени, ХМАО и ЯНАО

Детям из ХМАО, ЯНАО и Тюмени оплатят поездки в регионы «тюменской матрешки»

07 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Самая обширная программа ожидает «северных» детей в Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский государственный институт развития регионального образования оплатит 300 путевок для детей из ХМАО, ЯНАО и Тюмени: подростки посетят соседние регионы, входящие в тюменскую матрешку. Соответствующие тендеры проходят на сайте госзакупок. Стоимость всех поездок составит более 18 млн рублей. «Организация участия школьников в экскурсионно-образовательном маршруте в Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Общая начальная цена контрактов: 18 150 000 рублей», — говорится в документах закупок, размещенных Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования. Из каждого региона в путешествие отправятся по 100 подростков. Дети из ХМАО и ЯНАО посетят Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, а тюменцы — Когалым и Ноябрьск. В северных регионах дети посетят спортивно-культурный комплекс «Галактика», «Ноябрьск-парк», «Центр духовного развития» и иные туристические места. В Тюменской области школьникам покажут музеи, тобольский Кремль, тюремный замок, сад Ермака и другие достопримечательности. Дороже всего обойдется поездка тюменцев, стоимость контракта 7,2 млн рублей. За ребят из Югры заплатят 5,2 млн, за ямальцев — 5,6 млн рублей.

Тюменский государственный институт развития регионального образования оплатит 300 путевок для детей из ХМАО, ЯНАО и Тюмени: подростки посетят соседние регионы, входящие в тюменскую матрешку. Соответствующие тендеры проходят на сайте госзакупок. Стоимость всех поездок составит более 18 млн рублей. «Организация участия школьников в экскурсионно-образовательном маршруте в Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Общая начальная цена контрактов: 18 150 000 рублей», — говорится в документах закупок, размещенных Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования. Из каждого региона в путешествие отправятся по 100 подростков. Дети из ХМАО и ЯНАО посетят Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, а тюменцы — Когалым и Ноябрьск. В северных регионах дети посетят спортивно-культурный комплекс «Галактика», «Ноябрьск-парк», «Центр духовного развития» и иные туристические места. В Тюменской области школьникам покажут музеи, тобольский Кремль, тюремный замок, сад Ермака и другие достопримечательности. Дороже всего обойдется поездка тюменцев, стоимость контракта 7,2 млн рублей. За ребят из Югры заплатят 5,2 млн, за ямальцев — 5,6 млн рублей.