Власти потратят миллионы на путешествия детей из Тюмени, ХМАО и ЯНАО

Детям из ХМАО, ЯНАО и Тюмени оплатят поездки в регионы «тюменской матрешки»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск
Самая обширная программа ожидает «северных» детей в Тобольске Фото:

Тюменский государственный институт развития регионального образования оплатит 300 путевок для детей из ХМАО, ЯНАО и Тюмени: подростки посетят соседние регионы, входящие в тюменскую матрешку. Соответствующие тендеры проходят на сайте госзакупок. Стоимость всех поездок составит более 18 млн рублей.

«Организация участия школьников в экскурсионно-образовательном маршруте в Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Общая начальная цена контрактов: 18 150 000 рублей», — говорится в документах закупок, размещенных Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования.

Из каждого региона в путешествие отправятся по 100 подростков. Дети из ХМАО и ЯНАО посетят Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, а тюменцы — Когалым и Ноябрьск.

В северных регионах дети посетят спортивно-культурный комплекс «Галактика», «Ноябрьск-парк», «Центр духовного развития» и иные туристические места. В Тюменской области школьникам покажут музеи, тобольский Кремль, тюремный замок, сад Ермака и другие достопримечательности.

Дороже всего обойдется поездка тюменцев, стоимость контракта 7,2 млн рублей. За ребят из Югры заплатят 5,2 млн, за ямальцев — 5,6 млн рублей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский государственный институт развития регионального образования оплатит 300 путевок для детей из ХМАО, ЯНАО и Тюмени: подростки посетят соседние регионы, входящие в тюменскую матрешку. Соответствующие тендеры проходят на сайте госзакупок. Стоимость всех поездок составит более 18 млн рублей. «Организация участия школьников в экскурсионно-образовательном маршруте в Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Общая начальная цена контрактов: 18 150 000 рублей», — говорится в документах закупок, размещенных Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования. Из каждого региона в путешествие отправятся по 100 подростков. Дети из ХМАО и ЯНАО посетят Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, а тюменцы — Когалым и Ноябрьск. В северных регионах дети посетят спортивно-культурный комплекс «Галактика», «Ноябрьск-парк», «Центр духовного развития» и иные туристические места. В Тюменской области школьникам покажут музеи, тобольский Кремль, тюремный замок, сад Ермака и другие достопримечательности. Дороже всего обойдется поездка тюменцев, стоимость контракта 7,2 млн рублей. За ребят из Югры заплатят 5,2 млн, за ямальцев — 5,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...