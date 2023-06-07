Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось 07 июня 2023 в 18:40 Размер текста - 17 + Украинские военные сами решат, когда начать контрнаступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные», — сказал он в интервью агентству Reuters . Он отметил, что все заметят, когда Украина устроит наступление. Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные», — сказал он в интервью агентству Reuters. Он отметил, что все заметят, когда Украина устроит наступление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям