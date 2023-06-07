Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось

Украинские военные сами решат, когда начать контрнаступление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные», — сказал он в интервью агентству
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