Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Украинские военные сами решат, когда начать контрнаступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные», — сказал он в интервью агентству Reuters. Он отметил, что все заметят, когда Украина устроит наступление.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные», — сказал он в интервью агентству Reuters. Он отметил, что все заметят, когда Украина устроит наступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...