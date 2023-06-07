07 июня 2023

В Челябинске изменят схему выборов в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, стулья, столы, зал заседаний гордумы челябинска
Число мест в гордуме Челябинска существенно сократится Фото:
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Как жить после реформы местного самоуправления

В Челябинске запустили «переформатирование» системы местного самоуправления, созданной в 2014 году. В ближайшие две недели гордума проведет публичные слушания по изменениям в уставе областного центра, сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«Изменения устава предусматривают, что семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, делегирующих своих представителей в думу, ее вновь станут выбирать напрямую челябинцы. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области, чтобы успеть рассмотреть его до конца июня», — пояснил инсайдер.

Выборы гордумы по новой схеме намечены на осень 2024 года. Они подведут итог последней реформы местного самоуправления, пролоббированной Володиным в качестве куратора внутренней политики в администрации президента. Председатель гордумы Андрей Шмидт не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

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В Челябинске запустили «переформатирование» системы местного самоуправления, созданной в 2014 году. В ближайшие две недели гордума проведет публичные слушания по изменениям в уставе областного центра, сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Изменения устава предусматривают, что семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, делегирующих своих представителей в думу, ее вновь станут выбирать напрямую челябинцы. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области, чтобы успеть рассмотреть его до конца июня», — пояснил инсайдер. Выборы гордумы по новой схеме намечены на осень 2024 года. Они подведут итог последней реформы местного самоуправления, пролоббированной Володиным в качестве куратора внутренней политики в администрации президента. Председатель гордумы Андрей Шмидт не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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