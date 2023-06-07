В Челябинске изменят схему выборов в гордуму

08 июня 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Число мест в гордуме Челябинска существенно сократится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Как жить после реформы местного самоуправления В Челябинске запустили «переформатирование» системы местного самоуправления, созданной в 2014 году. В ближайшие две недели гордума проведет публичные слушания по изменениям в уставе областного центра, сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Изменения устава предусматривают, что семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, делегирующих своих представителей в думу, ее вновь станут выбирать напрямую челябинцы. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области, чтобы успеть рассмотреть его до конца июня», — пояснил инсайдер. Выборы гордумы по новой схеме намечены на осень 2024 года. Они подведут итог последней реформы местного самоуправления, пролоббированной Володиным в качестве куратора внутренней политики в администрации президента. Председатель гордумы Андрей Шмидт не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

В Челябинске запустили «переформатирование» системы местного самоуправления, созданной в 2014 году. В ближайшие две недели гордума проведет публичные слушания по изменениям в уставе областного центра, сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Изменения устава предусматривают, что семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, делегирующих своих представителей в думу, ее вновь станут выбирать напрямую челябинцы. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области, чтобы успеть рассмотреть его до конца июня», — пояснил инсайдер. Выборы гордумы по новой схеме намечены на осень 2024 года. Они подведут итог последней реформы местного самоуправления, пролоббированной Володиным в качестве куратора внутренней политики в администрации президента. Председатель гордумы Андрей Шмидт не ответил на звонок корреспондента URA.RU.