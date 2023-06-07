Капитану Михаилу Жихареву из Перми после скандала в воинской части вынесли приговор

07 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Суд не стал лишать Михаила Жихарева воинского звания «капитан» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский военнослужащий Михаил Жихарев (Миша Капитан) получил условный срок за конфликт с одним из мобилизованных в Тюмени. Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал пермяка виновным в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 п.а УК РФ). В беседе с URA.RU Жихарев заявил, что удовлетворен решением суда и не намерен его обжаловать. «Суд назначил мне условный срок, но воинского звания „капитан“ я не лишен, и продолжаю нести службу. Я свою вину признал, считаю, что наказание адекватное, все по-честному. Приговор суда я обжаловать не намерен», — сказал URA.RU Жихарев. Какой именно срок назначил суд, военнослужащий не уточнил, в пресс-службе суда на звонок корреспондента агентства не ответили. Также Жихарев считает, что конфликт, произошедший между ним и другим мобилизованным, «был раздут, словно мыльный пузырь». Новость по теме Пермские власти прокомментировали скандал с самым медийным мобилизованным «Видимо, кому-то я был не удобен, потому что реально оценивал обстановку и занимался с людьми максимально строго, возможно, временами излишне жестко. Но делал это ради дисциплины в батальоне, которая на тот момент явно хромала. А то, что писали, будто в результате конфликта у мобилизованного были сломаны ребра и получено сотрясение мозга — это неправда. И правоохранительные органы это подтвердили», — заявил Жихарев. Он добавил, что сейчас продолжает служить «в одной из воинских частей на территории РФ». Михаил Жихарев был призван на военную службу в рамках проведения частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. В учебном центре в Тюмени, где военнослужащий проходил подготовку, у него произошел конфликт с 61-летним мобилизованным. После случившегося в отношении Жихарева возбудили дело и перевели его в военную часть, расположенную в Елани. За военнослужащего вступился топовый российский военкор Александр Сладков. Он отметил, что Жихарев поступил правильно, поскольку следил за дисциплиной в воинской части. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский военнослужащий Михаил Жихарев (Миша Капитан) получил условный срок за конфликт с одним из мобилизованных в Тюмени. Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал пермяка виновным в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 п.а УК РФ). В беседе с URA.RU Жихарев заявил, что удовлетворен решением суда и не намерен его обжаловать. «Суд назначил мне условный срок, но воинского звания „капитан“ я не лишен, и продолжаю нести службу. Я свою вину признал, считаю, что наказание адекватное, все по-честному. Приговор суда я обжаловать не намерен», — сказал URA.RU Жихарев. Какой именно срок назначил суд, военнослужащий не уточнил, в пресс-службе суда на звонок корреспондента агентства не ответили. Также Жихарев считает, что конфликт, произошедший между ним и другим мобилизованным, «был раздут, словно мыльный пузырь». «Видимо, кому-то я был не удобен, потому что реально оценивал обстановку и занимался с людьми максимально строго, возможно, временами излишне жестко. Но делал это ради дисциплины в батальоне, которая на тот момент явно хромала. А то, что писали, будто в результате конфликта у мобилизованного были сломаны ребра и получено сотрясение мозга — это неправда. И правоохранительные органы это подтвердили», — заявил Жихарев. Он добавил, что сейчас продолжает служить «в одной из воинских частей на территории РФ». Михаил Жихарев был призван на военную службу в рамках проведения частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. В учебном центре в Тюмени, где военнослужащий проходил подготовку, у него произошел конфликт с 61-летним мобилизованным. После случившегося в отношении Жихарева возбудили дело и перевели его в военную часть, расположенную в Елани. За военнослужащего вступился топовый российский военкор Александр Сладков. Он отметил, что Жихарев поступил правильно, поскольку следил за дисциплиной в воинской части.