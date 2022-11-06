Пермский капитан с лопатой гонялся за мобилизованными в Тюмени

Михаил Жихарев задержан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

URA.RU стали известны подробности задержания мобилизованного капитана из Перми Михаила Жихарева. Источник в военной части в Тюмени рассказал, что в нетрезвом состоянии пермяк размахивал топором и угрожал сослуживцам. После того, как топор выпал, Жихарев взял саперную лопату и гонялся за военнослужащими, пытаясь ударить.

«Миша надел балаклаву, взял топор и начал им размахивать с криками, что он всех расстреляет еще в поезде по дороге в зону СВО. После того как топор выпал, схватил саперную лопату и также бегал за каждым, чтобы ударить», — рассказал источник.

Инцидент начался с того, что Жихарев начал размахивать неким ящиком. Пытался выбить им двери. Ему сделал замечание 61-летний майор-доброволец. После чего Михаил Жихарев ударил его этим ящиком по голове. У майора диагностировали сотрясение мозга, а также травму колена. Жихарева в итоге связали солдаты.

На следующий день после происшествия он просил помощи у ротных командиров, но ему было отказано. «Сейчас военная полиция проводит проверку по ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“). Основание — рапорта солдат и заявление майора. Уголовное дело не возбуждено. Жихарев задержан», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен. Михаил Жихарев известен по своей странице в соцсети «ВКонтакте», где он рассказывал о том, как проходит подготовка мобилизованных.