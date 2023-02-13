13 февраля 2023

Топовый российский военкор заступился за самого медийного пермского мобилизованного

Военкор Сладков заступился за самого медийного пермского мобилизованного
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Сладков похвалил Мишу Капитана за то, что тот пытался установить жесткую дисциплину среди мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военный корреспондент Александр Сладков заступился за мобилизованного из Пермского края Михаила Жихарева, который стал известен благодаря откровенному разговору с губернатором Дмитрием Махониным в учебной части в Тюмени. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи». На видео Сладков заявляет, что пермский военнослужащий поступил совершенно правильно, когда жестко отреагировал на пьянство в учебной части.

Военкор отметил, что сейчас Жихарев находится в Елани, где продолжает подготовку. «Я смотрел ролики, где Жихарева отправили в Елань, и он сейчас там предоставлен сам себе. Он тренируется: имеет право брать оружие, стрелять, тактические приемы какие-то выполнять, потому что он решил посвятить себя защите родины. И я бы на месте пермяков присмотрелся к нему и сказал: „Вот такой комбат нам нужен, который будет биться за своих бойцов с врагом“. И он [Жихарев] обладает достаточно высоким уровнем методики обучения своего личного состава», — сказал Сладков. Он также отметил, что порядок в воинских частях невозможен без строжайшей дисциплины.

В пример Сладков привел знаменитые батальоны «Спарта» и «Сомали», комбаты которых, Моторола и Гиви, уже в 2016-17 годах строго пресекали пьянство. «И Жихарев такой же. Нам позарез нужны сейчас такие командиры», — заключил Сладков. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать представленную военкором информацию, ответ к моменту публикации новости в редакцию не поступил.

Михаил Жихарев (Миша Капитан), находясь в учебном центре, занимался подготовкой военнослужащих и размещал об этом посты в соцсетях. Он был отправлен в другую воинскую часть после конфликта с из одним мобилизованных из-за дисциплины.

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Военный корреспондент Александр Сладков заступился за мобилизованного из Пермского края Михаила Жихарева, который стал известен благодаря откровенному разговору с губернатором Дмитрием Махониным в учебной части в Тюмени. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи». На видео Сладков заявляет, что пермский военнослужащий поступил совершенно правильно, когда жестко отреагировал на пьянство в учебной части. Военкор отметил, что сейчас Жихарев находится в Елани, где продолжает подготовку. «Я смотрел ролики, где Жихарева отправили в Елань, и он сейчас там предоставлен сам себе. Он тренируется: имеет право брать оружие, стрелять, тактические приемы какие-то выполнять, потому что он решил посвятить себя защите родины. И я бы на месте пермяков присмотрелся к нему и сказал: „Вот такой комбат нам нужен, который будет биться за своих бойцов с врагом“. И он [Жихарев] обладает достаточно высоким уровнем методики обучения своего личного состава», — сказал Сладков. Он также отметил, что порядок в воинских частях невозможен без строжайшей дисциплины. В пример Сладков привел знаменитые батальоны «Спарта» и «Сомали», комбаты которых, Моторола и Гиви, уже в 2016-17 годах строго пресекали пьянство. «И Жихарев такой же. Нам позарез нужны сейчас такие командиры», — заключил Сладков. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать представленную военкором информацию, ответ к моменту публикации новости в редакцию не поступил. Михаил Жихарев (Миша Капитан), находясь в учебном центре, занимался подготовкой военнослужащих и размещал об этом посты в соцсетях. Он был отправлен в другую воинскую часть после конфликта с из одним мобилизованных из-за дисциплины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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