Топовый российский военкор заступился за самого медийного пермского мобилизованного

Военкор Сладков заступился за самого медийного пермского мобилизованного

14 февраля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Сладков похвалил Мишу Капитана за то, что тот пытался установить жесткую дисциплину среди мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный корреспондент Александр Сладков заступился за мобилизованного из Пермского края Михаила Жихарева, который стал известен благодаря откровенному разговору с губернатором Дмитрием Махониным в учебной части в Тюмени. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи». На видео Сладков заявляет, что пермский военнослужащий поступил совершенно правильно, когда жестко отреагировал на пьянство в учебной части. Военкор отметил, что сейчас Жихарев находится в Елани, где продолжает подготовку. «Я смотрел ролики, где Жихарева отправили в Елань, и он сейчас там предоставлен сам себе. Он тренируется: имеет право брать оружие, стрелять, тактические приемы какие-то выполнять, потому что он решил посвятить себя защите родины. И я бы на месте пермяков присмотрелся к нему и сказал: „Вот такой комбат нам нужен, который будет биться за своих бойцов с врагом“. И он [Жихарев] обладает достаточно высоким уровнем методики обучения своего личного состава», — сказал Сладков. Он также отметил, что порядок в воинских частях невозможен без строжайшей дисциплины. В пример Сладков привел знаменитые батальоны «Спарта» и «Сомали», комбаты которых, Моторола и Гиви, уже в 2016-17 годах строго пресекали пьянство. «И Жихарев такой же. Нам позарез нужны сейчас такие командиры», — заключил Сладков. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать представленную военкором информацию, ответ к моменту публикации новости в редакцию не поступил. Михаил Жихарев (Миша Капитан), находясь в учебном центре, занимался подготовкой военнослужащих и размещал об этом посты в соцсетях. Он был отправлен в другую воинскую часть после конфликта с из одним мобилизованных из-за дисциплины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный корреспондент Александр Сладков заступился за мобилизованного из Пермского края Михаила Жихарева, который стал известен благодаря откровенному разговору с губернатором Дмитрием Махониным в учебной части в Тюмени. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи». На видео Сладков заявляет, что пермский военнослужащий поступил совершенно правильно, когда жестко отреагировал на пьянство в учебной части. Военкор отметил, что сейчас Жихарев находится в Елани, где продолжает подготовку. «Я смотрел ролики, где Жихарева отправили в Елань, и он сейчас там предоставлен сам себе. Он тренируется: имеет право брать оружие, стрелять, тактические приемы какие-то выполнять, потому что он решил посвятить себя защите родины. И я бы на месте пермяков присмотрелся к нему и сказал: „Вот такой комбат нам нужен, который будет биться за своих бойцов с врагом“. И он [Жихарев] обладает достаточно высоким уровнем методики обучения своего личного состава», — сказал Сладков. Он также отметил, что порядок в воинских частях невозможен без строжайшей дисциплины. В пример Сладков привел знаменитые батальоны «Спарта» и «Сомали», комбаты которых, Моторола и Гиви, уже в 2016-17 годах строго пресекали пьянство. «И Жихарев такой же. Нам позарез нужны сейчас такие командиры», — заключил Сладков. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать представленную военкором информацию, ответ к моменту публикации новости в редакцию не поступил. Михаил Жихарев (Миша Капитан), находясь в учебном центре, занимался подготовкой военнослужащих и размещал об этом посты в соцсетях. Он был отправлен в другую воинскую часть после конфликта с из одним мобилизованных из-за дисциплины.