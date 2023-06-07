Женщина собрала грибы вблизи озера Акакуль
Жители Челябинской области собрали подосиновики после проливных дождей. Фотографиями грибов поделились в социальных сетях.
«В выходные массово будут красавчики. Пока вот так», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Грибы женщина нашла вблизи озера Акакуль. Юлия отметила, что после дождей в лесах остались лужи, что усложняет поиск.
Юлия Я. открыла грибной сезон 4 июня. Тогда женщина собрала урожай подосиновиков и трутовиков.
Женщина считает, что к выходным взойдет много грибов
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