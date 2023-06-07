В Челябинской области после дождей выросли подосиновики. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Женщина собрала грибы вблизи озера Акакуль Фото:

Жители Челябинской области собрали подосиновики после проливных дождей. Фотографиями грибов поделились в социальных сетях.

«В выходные массово будут красавчики. Пока вот так», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Грибы женщина нашла вблизи озера Акакуль. Юлия отметила, что после дождей в лесах остались лужи, что усложняет поиск.

Юлия Я. открыла грибной сезон 4 июня. Тогда женщина собрала урожай подосиновиков и трутовиков.

Женщина считает, что к выходным взойдет много грибов
Женщина считает, что к выходным взойдет много грибов
Фото:

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Жители Челябинской области собрали подосиновики после проливных дождей. Фотографиями грибов поделились в социальных сетях. «В выходные массово будут красавчики. Пока вот так», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Грибы женщина нашла вблизи озера Акакуль. Юлия отметила, что после дождей в лесах остались лужи, что усложняет поиск. Юлия Я. открыла грибной сезон 4 июня. Тогда женщина собрала урожай подосиновиков и трутовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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