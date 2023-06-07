Женщина собрала грибы вблизи озера Акакуль Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Челябинской области собрали подосиновики после проливных дождей. Фотографиями грибов поделились в социальных сетях.

«В выходные массово будут красавчики. Пока вот так», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Грибы женщина нашла вблизи озера Акакуль. Юлия отметила, что после дождей в лесах остались лужи, что усложняет поиск.

Юлия Я. открыла грибной сезон 4 июня. Тогда женщина собрала урожай подосиновиков и трутовиков.

Женщина считает, что к выходным взойдет много грибов фото: Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

фото: Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте»