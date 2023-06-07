Путин дал особое поручение главе МЧС из-за подрыва Каховской ГЭС

Путин поручил Куренкову помочь жителям затопленной Херсонской области

07 июня 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Путин назвал подрыв Каховской ГЭС «варварской акцией киевского режима» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Жителям Херсонской области, попавшим в зону затопления из-за прорыва Каховской ГЭС, следует оказать всю необходимую помощь. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин дал главе МЧС Александру Куренкову. Также глава государства указал на необходимость организовать работу по ликвидации последствий ЧП, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать… работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — цитирует Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что затопление произошло из-за диверсии киевского режима. Новость по теме Последствия разрушения Каховской ГЭС: что известно к этому часу Сам Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС «варварской акцией киевского режима». ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего в Херсонской области оказались затоплены несколько населенных пунктов. В регионе введен режим ЧС. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Жителям Херсонской области, попавшим в зону затопления из-за прорыва Каховской ГЭС, следует оказать всю необходимую помощь. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин дал главе МЧС Александру Куренкову. Также глава государства указал на необходимость организовать работу по ликвидации последствий ЧП, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать… работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — цитирует Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что затопление произошло из-за диверсии киевского режима. Сам Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС «варварской акцией киевского режима». ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего в Херсонской области оказались затоплены несколько населенных пунктов. В регионе введен режим ЧС. СКР возбудил уголовное дело о теракте.