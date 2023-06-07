Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал подрыв Каховской ГЭС украинскими войсками. Российский лидер во время разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом констатировал, что повреждение объекта — наглядный пример террористических методов киевского режима.
«Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин констатировал, что киевские власти <…> открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится
ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего в Херсонской области были затоплены несколько населенных пунктов. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, пишет
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