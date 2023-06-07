Последствия разрушения Каховской ГЭС: что известно к этому часу

07 июня 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области 6 июня. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.