Последствия разрушения Каховской ГЭС: что известно к этому часу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к всемирному расследованию удара по Каховской ГЭС. Она также отметила, что наступление Украины явно буксует. «Теракт преследовал очевидные военные цели: подготовить ВСУ условия для форсирования обмелевшего Днепра в целях нанесения удара по азовскому направлению в рамках пресловутого „контрнаступления“», — заявила она.
Киев попросил у Евросоюза (ЕС) международную помощь в виде оборудования и техники для оказания помощи. Германия отправит 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, а Австрия — 20 емкостей для воды и 10 грязевых насосов. Литва и Германия также отправили оборудование для приютов, включая палатки, кровати и одеяла.