Последствия разрушения Каховской ГЭС: что известно к этому часу

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Владимир Леонтьев заявил, что есть риск заражения воды из-за затопленного кладбища Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области 6 июня. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.

  • Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что семь жителей города пропали без вести после затопления. Он также подчеркнул, что после вчерашнего разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уровень воды в городе снизился на 35 сантиметров.
  • Глава Новокаховского района сообщил, что есть риск заражения воды из-за затопления кладбища. По словам Леонтьева, перед администрацией города плавают лебеди, а по улицам — рыбы.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к всемирному расследованию удара по Каховской ГЭС. Она также отметила, что наступление Украины явно буксует. «Теракт преследовал очевидные военные цели: подготовить ВСУ условия для форсирования обмелевшего Днепра в целях нанесения удара по азовскому направлению в рамках пресловутого „контрнаступления“», — заявила она.
  • Глава Новокаховского района заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в регионе. Он подчеркнул, что пострадавших нет.
  • Киев попросил у Евросоюза (ЕС) международную помощь в виде оборудования и техники для оказания помощи. Германия отправит 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, а Австрия — 20 емкостей для воды и 10 грязевых насосов. Литва и Германия также отправили оборудование для приютов, включая палатки, кровати и одеяла.
  • Министерство труда и социальной политики Херсонской области сообщило, что продолжает эвакуировать жителей. Отмечается, что больше 2500 домов осталось в зоне затопления.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора создать международную комиссию по расследованию удара по Каховской ГЭС.
  • Путин прокомментировал подрыв гидроэлектростанции. Он назвал это варварской акцией киевского режима.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области 6 июня. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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