В Екатеринбурге со скандалом уволили чиновницу, отвечавшую за миллиарды

Отставке чиновницы предшествовала аудиторская проверка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во власти Екатеринбурга кадровый скандал: уволена главный бухгалтер МКУ «Городское благоустройство» — оператора всех дорожных ремонтов в городе — Лилия Грицай. Информация об этом содержится в отчете городской Счетной палаты, оказавшемся распоряжении URA.RU.

Основанием для отставки Грицай стало представление аудиторов по итогам проверки. «Установлены отдельные нарушения бюджетного законодательства, выразившиеся в неэффективном и необоснованном использовании средств в общей сумме 3,685 млн рублей в результате осуществления расходов, не предусмотренных действующей в учреждении системой оплаты труда, выплат стимулирующих надбавок в завышенном объеме, нарушения бухгалтерского учета на сумму 12,77 млн, а также порядка предоставления сведений об имуществе общей стоимостью 3,282 млн», — сказано в документе.

Проверка проходила в мае. Ее инициировали лишь после того, как Грицай отказалась увольняться по собственному.

Источник агентства в мэрии утверждает, что нарушения вскрылись якобы еще в конце прошлого года — сразу после смены руководства в МКУ. Реагируя на предложение уйти «по-хорошему», чиновница якобы пожаловалась в прокуратуру и трудовую инспекцию. Но безрезультатно. Не помогла и поддержка от вице-мэра Алексея Бубнова, заступавшегося на уровне мэра Алексея Орлова. Спросить, было ли заступничество, у самого Бубнова к моменту публикации не удалось — он недоступен для комментариев.

После отставки Грицай Счетная палата направила в прокуратуру материалы для возбуждения административного дела. Если такое решение примут, Грицай будет грозить дисквалификация, то есть какое-то время она не сможет работать по профессии.

Контактов Грицай не оказалось в распоряжении URA.RU. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться.