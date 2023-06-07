МВД просит запретить уклонистам управлять автомобилями

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
МВД предложило временно ограничивать право на управление автомобилем для уклонистов Фото:

Министерство внутренних дел России подготовило порядок ограничения права пользования автомобилем для уклоняющихся от военной службы и явки в военкомат. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«[Проект] Об утверждении порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае <…> сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, <…> состоящих на учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — говорится в описании проекта. Уточняется, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что уклоняющимся от военной службы будет приходить уведомление о запрете выезда за пределы России, напоминает Life. Также он уточнял, что таким гражданам также могут запретить управлять транспортом и заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты, передает MK.RU.

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Министерство внутренних дел России подготовило порядок ограничения права пользования автомобилем для уклоняющихся от военной службы и явки в военкомат. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. «[Проект] Об утверждении порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае <…> сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, <…> состоящих на учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — говорится в описании проекта. Уточняется, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что уклоняющимся от военной службы будет приходить уведомление о запрете выезда за пределы России, напоминает Life. Также он уточнял, что таким гражданам также могут запретить управлять транспортом и заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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