МВД просит запретить уклонистам управлять автомобилями

07 июня 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

МВД предложило временно ограничивать право на управление автомобилем для уклонистов Фото: Московец Илья © URA.RU Министерство внутренних дел России подготовило порядок ограничения права пользования автомобилем для уклоняющихся от военной службы и явки в военкомат. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. «[Проект] Об утверждении порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае <…> сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, <…> состоящих на учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — говорится в описании проекта. Уточняется, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что уклоняющимся от военной службы будет приходить уведомление о запрете выезда за пределы России, напоминает Life . Также он уточнял, что таким гражданам также могут запретить управлять транспортом и заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты, передает MK.RU .

Министерство внутренних дел России подготовило порядок ограничения права пользования автомобилем для уклоняющихся от военной службы и явки в военкомат. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. «[Проект] Об утверждении порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае <…> сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, <…> состоящих на учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — говорится в описании проекта. Уточняется, что ограничения в отношении уклонистов будут носить временный характер. Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что уклоняющимся от военной службы будет приходить уведомление о запрете выезда за пределы России, напоминает Life. Также он уточнял, что таким гражданам также могут запретить управлять транспортом и заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты, передает MK.RU.