Автоюрист объяснил, что делать, если мотоциклист сломал боковое зеркало и уехал

Автоюрист Славнов: показания свидетелей помогут, если мотоциклист снес боковое зеркало и уехал
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, мотоциклист, инспектор дпс
Мотоциклист может надолго лишиться прав, если оставит место ДТП Фото:

Если мотоциклист снес боковое зеркало вашего автомобиля и уехал, то необходимо собрать номера телефонов свидетелей ДТП и вызвать полицию на место столкновения. Об этом URA.RU рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Если мотоциклист вам снес боковое зеркало и уехал, то надо остановиться. Обзавестись телефонами свидетелей, если у вас нет регистратора. Может быть тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной», — сказал Дмитрий Славнов.

Автоюрист подчеркнул, что мотоциклист может надолго лишиться прав, если он скроется с места ДТП. «Номера мотоциклиста, который действительно сломал вам зеркало, подадут в розыск. После чего ему установят скрытие с места ДТП. Это лишение прав от года до полутора лет. Он также будет должен возместить причиненный вред», — уточнил эксперт.

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Если мотоциклист снес боковое зеркало вашего автомобиля и уехал, то необходимо собрать номера телефонов свидетелей ДТП и вызвать полицию на место столкновения. Об этом URA.RU рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. «Если мотоциклист вам снес боковое зеркало и уехал, то надо остановиться. Обзавестись телефонами свидетелей, если у вас нет регистратора. Может быть тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной», — сказал Дмитрий Славнов. Автоюрист подчеркнул, что мотоциклист может надолго лишиться прав, если он скроется с места ДТП. «Номера мотоциклиста, который действительно сломал вам зеркало, подадут в розыск. После чего ему установят скрытие с места ДТП. Это лишение прав от года до полутора лет. Он также будет должен возместить причиненный вред», — уточнил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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