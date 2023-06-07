Суд отменил приговор фигуранту дела МУГИСО, признавшегося в том, чего не делал

Суд отменил приговор оговорившему себя фигуранту дела МУГИСО

08 июня 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Приговор фигуранту дела МУГИСО Максиму Титову отменил комиссионный суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Кассационный суд отменил приговор экс-начальнику юридического управления «Распорядительной дирекции МУГИСО» Максиму Титову, которого ранее признали виновным в пособничестве при растрате государственных денег при покупке здания. По сведениям источника URA.RU, Титов подписал досудебное соглашение, в котором оговорил себя и признался в том, чего не совершал, и кассационный суд это заметил. Дело вернули прокурору. Обвинительный приговор по делу о пособничестве при растрате государственных денег при покупке в Екатеринбурге здания на Репина, 5С Максим Титов получил в сентябре 2022 года. По данным URA.RU, в марте 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменила приговор и направила дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. А 5 июня несмотря на то, что Титов признал вину, Октябрьский районный суд вернул дело прокурору, так как обнаружил нарушение уголовно-процессуального закона и отсутствие у обвиняемого мотива преступления. Собеседник агентства, знакомый с материалами дела, рассказывает, что дело Титова рассматривалось в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Экс-начальник распорядительной дирекции МУГИСО в обмен на более мягкое наказание признался во всем, что было написано в обвинении. Причем даже в тех эпизодах, о которых не знал и в которых фигурировали другие лица. «Титов обвинялся только в пособничестве при совершении растраты, при этом в обвинительном приговоре есть преступные эпизоды, касающиеся остальных участников так называемой „организованной группы“. Из 150 листов обвинения только на трех написано то, в чем непосредственно обвиняется Титов. Суд первой инстанции должен был разобраться, в чем сознается человек, но разобралась только кассация, которая отменила решение. И сейчас судом первой инстанции дело возвращено прокурору для устранения недостатков», — делится источник. Он же добавляет, что обвинение сформировано без учета позиции Генеральной прокуратуры. Еще в 2018 году (само дело МУГИСО длится с 2016 года — прим. URA.RU) надзорное ведомство вернуло уголовное дело Максима Титова для производства дополнительного следствия, так как было «невозможно квалифицировать действия Титова как пособничество к растрате». Дело Титова связано с обвинением экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. По версии следствия, чиновники по завышенной стоимости выкупили здание на Репина и получили за сделку около 20 млн рублей. «Это странное дело длится уже семь лет. По поводу законности сделок — были суды, сделка по выкупу четвертого этажа здания на Репина, 5С была признана законной (информация об этом действительно есть на сайте Арбитражного суда, — прим.URA.RU), а значит не может быть недействительной. И опять же, обвинение идет вопреки состоявшимся судебным актам и вопреки такому понятию как преюдикция. Оно предполагает, что если судебный акт вступил в законную силу, то обстоятельства им установленные должны приниматься без дальнейшего исследования», — добавляет собеседник. Потерпевшими по делу Титова признаны МУГИСО и Свердловская область, но в письме министра финансов региона (имеется в распоряжении агентства) указано, что «министерство не располагает документами, подтверждающими причинение вреда имуществу и деловой репутации Свердловской области в результате выкупа здания на Репина». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кассационный суд отменил приговор экс-начальнику юридического управления «Распорядительной дирекции МУГИСО» Максиму Титову, которого ранее признали виновным в пособничестве при растрате государственных денег при покупке здания. По сведениям источника URA.RU, Титов подписал досудебное соглашение, в котором оговорил себя и признался в том, чего не совершал, и кассационный суд это заметил. Дело вернули прокурору. Обвинительный приговор по делу о пособничестве при растрате государственных денег при покупке в Екатеринбурге здания на Репина, 5С Максим Титов получил в сентябре 2022 года. По данным URA.RU, в марте 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменила приговор и направила дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. А 5 июня несмотря на то, что Титов признал вину, Октябрьский районный суд вернул дело прокурору, так как обнаружил нарушение уголовно-процессуального закона и отсутствие у обвиняемого мотива преступления. Собеседник агентства, знакомый с материалами дела, рассказывает, что дело Титова рассматривалось в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Экс-начальник распорядительной дирекции МУГИСО в обмен на более мягкое наказание признался во всем, что было написано в обвинении. Причем даже в тех эпизодах, о которых не знал и в которых фигурировали другие лица. «Титов обвинялся только в пособничестве при совершении растраты, при этом в обвинительном приговоре есть преступные эпизоды, касающиеся остальных участников так называемой „организованной группы“. Из 150 листов обвинения только на трех написано то, в чем непосредственно обвиняется Титов. Суд первой инстанции должен был разобраться, в чем сознается человек, но разобралась только кассация, которая отменила решение. И сейчас судом первой инстанции дело возвращено прокурору для устранения недостатков», — делится источник. Он же добавляет, что обвинение сформировано без учета позиции Генеральной прокуратуры. Еще в 2018 году (само дело МУГИСО длится с 2016 года — прим. URA.RU) надзорное ведомство вернуло уголовное дело Максима Титова для производства дополнительного следствия, так как было «невозможно квалифицировать действия Титова как пособничество к растрате». Дело Титова связано с обвинением экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. По версии следствия, чиновники по завышенной стоимости выкупили здание на Репина и получили за сделку около 20 млн рублей. «Это странное дело длится уже семь лет. По поводу законности сделок — были суды, сделка по выкупу четвертого этажа здания на Репина, 5С была признана законной (информация об этом действительно есть на сайте Арбитражного суда, — прим.URA.RU), а значит не может быть недействительной. И опять же, обвинение идет вопреки состоявшимся судебным актам и вопреки такому понятию как преюдикция. Оно предполагает, что если судебный акт вступил в законную силу, то обстоятельства им установленные должны приниматься без дальнейшего исследования», — добавляет собеседник. Потерпевшими по делу Титова признаны МУГИСО и Свердловская область, но в письме министра финансов региона (имеется в распоряжении агентства) указано, что «министерство не располагает документами, подтверждающими причинение вреда имуществу и деловой репутации Свердловской области в результате выкупа здания на Репина».