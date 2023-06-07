07 июня 2023

В Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Карин Жан-Пьер
США не стремятся лоббировать вступление Украины в НАТО Фото:

Соединенные Штаты Америки не намерены помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. Об этом рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — цитирует ТАСС слова Жан-Пьер.

По данным издания, журналисты на брифинге в Белом доме спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. Из ответа Карин Жан-Пьер следует, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс.

Ранее URA.RU писало, что НАТО не рассматривает возможное членство Украины в своем составе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Соединенные Штаты Америки не намерены помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. Об этом рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — цитирует ТАСС слова Жан-Пьер. По данным издания, журналисты на брифинге в Белом доме спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. Из ответа Карин Жан-Пьер следует, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс. Ранее URA.RU писало, что НАТО не рассматривает возможное членство Украины в своем составе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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