В Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО 08 июня 2023 в 01:31 Размер текста - 17 + США не стремятся лоббировать вступление Украины в НАТО Фото: Official White House / Cameron Smith Соединенные Штаты Америки не намерены помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. Об этом рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — цитирует ТАСС слова Жан-Пьер. По данным издания, журналисты на брифинге в Белом доме спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. Из ответа Карин Жан-Пьер следует, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс. Ранее URA.RU писало, что НАТО не рассматривает возможное членство Украины в своем составе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Соединенные Штаты Америки не намерены помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. Об этом рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — цитирует ТАСС слова Жан-Пьер. По данным издания, журналисты на брифинге в Белом доме спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. Из ответа Карин Жан-Пьер следует, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс. Ранее URA.RU писало, что НАТО не рассматривает возможное членство Украины в своем составе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям