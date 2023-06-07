В Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО

Соединенные Штаты Америки не намерены помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. Об этом рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — цитирует ТАСС слова Жан-Пьер.
По данным издания, журналисты на брифинге в Белом доме спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. Из ответа Карин Жан-Пьер следует, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс.
Ранее URA.RU писало, что НАТО не рассматривает возможное членство Украины в своем составе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!