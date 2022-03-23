В НАТО отказали Зеленскому в членстве и помощи миротворцами

23 марта 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не рассматривает вопрос членства Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не отправит миротворческий контингент на Украину. Кроме того, альянс не рассматривает возможное членство республики. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины, и не стать конфликтом между НАТО и Россией. Потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушений», — приводит «Интерфакс» слова Столтенберга. Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не отправит миротворческий контингент на Украину, несмотря на просьбы Владимира Зеленского и главы правительства Польши Матеуша Моравецкого. Кроме того, на ближайшем саммите организации не будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО не отправит миротворческий контингент на Украину. Кроме того, альянс не рассматривает возможное членство республики. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины, и не стать конфликтом между НАТО и Россией. Потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушений», — приводит «Интерфакс» слова Столтенберга. Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не отправит миротворческий контингент на Украину, несмотря на просьбы Владимира Зеленского и главы правительства Польши Матеуша Моравецкого. Кроме того, на ближайшем саммите организации не будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО.