Тюменские производители готовы выйти на рынки Арабского мира. Инсайд

Производители сельхозпродукции из Тюменской области ищут партнеров в Саудовской Аравии

08 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Предприниматели готовы поставлять Арабскому миру зерно и овощи в обмен на полимеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группа предпринимателей из Тюменской области ищет потенциальных партнеров в Саудовской Аравии и других странах Арабского мира для расширения экспортной сети. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из бизнесменов, котовых к экспансии на Восток. «Мы давно уже поняли, что наши будущие партнеры не на западе, а на востоке, до Арабского мира пока еще добраться удалось не многим представителям малого бизнеса. Мы хотим стать одними из первых, это надежная инвестиционная площадка. Надеемся, что получится там закрепиться и проторить дорожку тем, кто за нами пойдет», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, в ближайшие годы экспорта в Китай, Турцию и Египет предпринимателям может стать недостаточно из-за повышенного внимания российского бизнес-сообщества к этим странам. «с Арабскими странами тоже сотрудничают, но в меньшей степени, особенно на уровне малого бизнеса, это очень перспективно», — поделился ожиданиями источник в беседе с URA.RU. В настоящий момент о сотрудничестве с Саудовской Аравией задумались и в региональной власти. Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести вебинар, в котором выступят эксперты федерального уровня. Предполагается, что этот вебинар подготовит тюменский бизнес к выходу на рынки арабского мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа предпринимателей из Тюменской области ищет потенциальных партнеров в Саудовской Аравии и других странах Арабского мира для расширения экспортной сети. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из бизнесменов, котовых к экспансии на Восток. «Мы давно уже поняли, что наши будущие партнеры не на западе, а на востоке, до Арабского мира пока еще добраться удалось не многим представителям малого бизнеса. Мы хотим стать одними из первых, это надежная инвестиционная площадка. Надеемся, что получится там закрепиться и проторить дорожку тем, кто за нами пойдет», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, в ближайшие годы экспорта в Китай, Турцию и Египет предпринимателям может стать недостаточно из-за повышенного внимания российского бизнес-сообщества к этим странам. «с Арабскими странами тоже сотрудничают, но в меньшей степени, особенно на уровне малого бизнеса, это очень перспективно», — поделился ожиданиями источник в беседе с URA.RU. В настоящий момент о сотрудничестве с Саудовской Аравией задумались и в региональной власти. Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести вебинар, в котором выступят эксперты федерального уровня. Предполагается, что этот вебинар подготовит тюменский бизнес к выходу на рынки арабского мира.