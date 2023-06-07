07 июня 2023
06 июня 2023

Тюменские производители готовы выйти на рынки Арабского мира. Инсайд

Производители сельхозпродукции из Тюменской области ищут партнеров в Саудовской Аравии
© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Предприниматели готовы поставлять Арабскому миру зерно и овощи в обмен на полимеры Фото:

Группа предпринимателей из Тюменской области ищет потенциальных партнеров в Саудовской Аравии и других странах Арабского мира для расширения экспортной сети. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из бизнесменов, котовых к экспансии на Восток.

«Мы давно уже поняли, что наши будущие партнеры не на западе, а на востоке, до Арабского мира пока еще добраться удалось не многим представителям малого бизнеса. Мы хотим стать одними из первых, это надежная инвестиционная площадка. Надеемся, что получится там закрепиться и проторить дорожку тем, кто за нами пойдет», — пояснил URA.RU собеседник.

По его словам, в ближайшие годы экспорта в Китай, Турцию и Египет предпринимателям может стать недостаточно из-за повышенного внимания российского бизнес-сообщества к этим странам. «с Арабскими странами тоже сотрудничают, но в меньшей степени, особенно на уровне малого бизнеса, это очень перспективно», — поделился ожиданиями источник в беседе с URA.RU.

В настоящий момент о сотрудничестве с Саудовской Аравией задумались и в региональной власти. Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести вебинар, в котором выступят эксперты федерального уровня. Предполагается, что этот вебинар подготовит тюменский бизнес к выходу на рынки арабского мира.

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Группа предпринимателей из Тюменской области ищет потенциальных партнеров в Саудовской Аравии и других странах Арабского мира для расширения экспортной сети. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из бизнесменов, котовых к экспансии на Восток. «Мы давно уже поняли, что наши будущие партнеры не на западе, а на востоке, до Арабского мира пока еще добраться удалось не многим представителям малого бизнеса. Мы хотим стать одними из первых, это надежная инвестиционная площадка. Надеемся, что получится там закрепиться и проторить дорожку тем, кто за нами пойдет», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, в ближайшие годы экспорта в Китай, Турцию и Египет предпринимателям может стать недостаточно из-за повышенного внимания российского бизнес-сообщества к этим странам. «с Арабскими странами тоже сотрудничают, но в меньшей степени, особенно на уровне малого бизнеса, это очень перспективно», — поделился ожиданиями источник в беседе с URA.RU. В настоящий момент о сотрудничестве с Саудовской Аравией задумались и в региональной власти. Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести вебинар, в котором выступят эксперты федерального уровня. Предполагается, что этот вебинар подготовит тюменский бизнес к выходу на рынки арабского мира.
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