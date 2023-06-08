Врач рассказал об угрозе рака из-за паразитов

Врач-инфекционист Поздняков: описторхоз повышает риск рака желчных путей

08 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Наличие описторхисов в организме может привести к фатальному исходу, заявил Андрей Поздняков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, включая рак желчных путей, который может привести к фатальному исходу. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. «Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, в частности холангиокарциномы (рак желчных путей) — это достаточно опасное онкообразование, которое часто ведет к фатальному исходу», — передает слова Позднякова « Газета.ру ». Он добавил, что люди, которые часто употребляют в пищу речную рыбу в слабосоленом виде или едят строганину и другие виды сырого мяса, более подвержены риску заражения описторхозом. Возможности заражения паразитарными инвазиями множество. Чаще всего путь передачи — фекально-оральный, когда яйца паразита попадают в рот через грязные руки или через продукты. Риск заражения детей раннего возраста инвазиями типа остриц и аскарид выше, чем у взрослых, так как они часто «таскают руки в рот», заключил Поздняков.

Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, включая рак желчных путей, который может привести к фатальному исходу. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. «Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, в частности холангиокарциномы (рак желчных путей) — это достаточно опасное онкообразование, которое часто ведет к фатальному исходу», — передает слова Позднякова «Газета.ру». Он добавил, что люди, которые часто употребляют в пищу речную рыбу в слабосоленом виде или едят строганину и другие виды сырого мяса, более подвержены риску заражения описторхозом. Возможности заражения паразитарными инвазиями множество. Чаще всего путь передачи — фекально-оральный, когда яйца паразита попадают в рот через грязные руки или через продукты. Риск заражения детей раннего возраста инвазиями типа остриц и аскарид выше, чем у взрослых, так как они часто «таскают руки в рот», заключил Поздняков.