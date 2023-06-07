Информационная система Gismeteo прогнозирует возвращение в Тюмень жаркой погоды во второй половине июня. Об этом популярный агрегатор погоды сообщает на своем сайте.
«С 17 июня 2023 года в Тюмени начнется повышение температуры. Столбики термометров поднимутся до +27, а затем и до +30 градусов по шкале Цельсия. Одновременно с этим в Тюменскую область придут сильная облачность и проливные дожди», — сообщает Gismeteo.
Долгосрочный прогноз агрегатора обещает, что в этот раз жара продержится не больше недели, а затем снова вернутся комфортные +20 — +24 градуса. Такая погода, по данным Gismeteo, сохранится почти до конца июля. Все это время сильных порывов ветра не ожидается.
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