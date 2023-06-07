07 июня 2023

После небольшой передышки в Тюмень вернется жаркая погода. Скрин

Gismeteo прогнозирует возвращение жаркой погоды в Тюмень после 15 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с высокой температурой в Тюмени придут облачность и частые дожди Фото:

Информационная система Gismeteo прогнозирует возвращение в Тюмень жаркой погоды во второй половине июня. Об этом популярный агрегатор погоды сообщает на своем сайте.

«С 17 июня 2023 года в Тюмени начнется повышение температуры. Столбики термометров поднимутся до +27, а затем и до +30 градусов по шкале Цельсия. Одновременно с этим в Тюменскую область придут сильная облачность и проливные дожди», — сообщает Gismeteo.

Долгосрочный прогноз агрегатора обещает, что в этот раз жара продержится не больше недели, а затем снова вернутся комфортные +20 — +24 градуса. Такая погода, по данным Gismeteo, сохранится почти до конца июля. Все это время сильных порывов ветра не ожидается.

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Информационная система Gismeteo прогнозирует возвращение в Тюмень жаркой погоды во второй половине июня. Об этом популярный агрегатор погоды сообщает на своем сайте. «С 17 июня 2023 года в Тюмени начнется повышение температуры. Столбики термометров поднимутся до +27, а затем и до +30 градусов по шкале Цельсия. Одновременно с этим в Тюменскую область придут сильная облачность и проливные дожди», — сообщает Gismeteo. Долгосрочный прогноз агрегатора обещает, что в этот раз жара продержится не больше недели, а затем снова вернутся комфортные +20 — +24 градуса. Такая погода, по данным Gismeteo, сохранится почти до конца июля. Все это время сильных порывов ветра не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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