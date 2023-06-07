Традиционная акция «Хором славим Россию» пройдет в День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга. Тысячи человек соберутся в Историческом сквере, чтобы спеть, сообщается на информационном портале Свердловской области.
«Ежегодная акция „Хором славим Россию и город!“ в День России пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга. Сводный тысячный хор музыкальных коллективов 12 июня вместе с тысячами уральцев под аккомпанемент духового оркестра исполнят известные всем с детства, популярные песни», — говорится в анонсе мероприятия.
Артисты уже начали подготовку к выступлению. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому выступающие споют «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей». Всего будет исполнено18 композиций. В этом году акция пройдет уже в девятый раз.
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