Тысячи екатеринбуржцев споют в центре города. Фото

08 июня 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Ежегодно тысячи уральцы собираются в центре, чтобы спеть Фото: Анна Майорова © URA.RU Традиционная акция «Хором славим Россию» пройдет в День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга. Тысячи человек соберутся в Историческом сквере, чтобы спеть, сообщается на информационном портале Свердловской области. «Ежегодная акция „Хором славим Россию и город!“ в День России пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга. Сводный тысячный хор музыкальных коллективов 12 июня вместе с тысячами уральцев под аккомпанемент духового оркестра исполнят известные всем с детства, популярные песни», — говорится в анонсе мероприятия. Артисты уже начали подготовку к выступлению. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому выступающие споют «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей». Всего будет исполнено18 композиций. В этом году акция пройдет уже в девятый раз. Акция пройдет уже в девятый раз Фото: информационный портал Свердловской области

Традиционная акция «Хором славим Россию» пройдет в День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга. Тысячи человек соберутся в Историческом сквере, чтобы спеть, сообщается на информационном портале Свердловской области. «Ежегодная акция „Хором славим Россию и город!“ в День России пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга. Сводный тысячный хор музыкальных коллективов 12 июня вместе с тысячами уральцев под аккомпанемент духового оркестра исполнят известные всем с детства, популярные песни», — говорится в анонсе мероприятия. Артисты уже начали подготовку к выступлению. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому выступающие споют «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей». Всего будет исполнено18 композиций. В этом году акция пройдет уже в девятый раз.