07 июня 2023

Тысячи екатеринбуржцев споют в центре города. Фото

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Певческий праздник «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере. Екатеринбург, исторический сквер, день россии, 12июня
Ежегодно тысячи уральцы собираются в центре, чтобы спеть Фото:

Традиционная акция «Хором славим Россию» пройдет в День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга. Тысячи человек соберутся в Историческом сквере, чтобы спеть, сообщается на информационном портале Свердловской области.

«Ежегодная акция „Хором славим Россию и город!“ в День России пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга. Сводный тысячный хор музыкальных коллективов 12 июня вместе с тысячами уральцев под аккомпанемент духового оркестра исполнят известные всем с детства, популярные песни», — говорится в анонсе мероприятия.

Артисты уже начали подготовку к выступлению. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому выступающие споют «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей». Всего будет исполнено18 композиций. В этом году акция пройдет уже в девятый раз.

Акция пройдет уже в девятый раз
Акция пройдет уже в девятый раз
Фото:

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Традиционная акция «Хором славим Россию» пройдет в День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга. Тысячи человек соберутся в Историческом сквере, чтобы спеть, сообщается на информационном портале Свердловской области. «Ежегодная акция „Хором славим Россию и город!“ в День России пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга. Сводный тысячный хор музыкальных коллективов 12 июня вместе с тысячами уральцев под аккомпанемент духового оркестра исполнят известные всем с детства, популярные песни», — говорится в анонсе мероприятия. Артисты уже начали подготовку к выступлению. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому выступающие споют «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей». Всего будет исполнено18 композиций. В этом году акция пройдет уже в девятый раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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