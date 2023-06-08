Как избавиться от бессонницы

Симптомы бессонницы могут проявляться в форме затруднений с засыпанием, кратковременного сна, раннего пробуждения или их сочетания. Люди, страдающие бессонницей, часто не могут заснуть снова после пробуждения. URA.RU собрало информацию о причинах, признаках и способах борьбы с недугом.
Причины бессонницы
Бессонница может быть вызвана различными факторами, некоторые из которых перечислены ниже:
- Сильный стресс или тревожность, связанные с важными событиями в жизни, такими как диагностирование рака или потеря близкого человека;
- Изменения в окружении или графике работы, например переезд на новое место;
- Неудачные привычки, связанные со сном, такие как просмотр телевизора в постели или занятия в кровати чем-то, кроме сна или половой активности;
- Прием определенных лекарств;
- Проблемы со здоровьем;
- Еще одной распространенной причиной бессонницы является синдром беспокойных ног, проявляющийся неприятными ощущениями в нижних конечностях, заставляющими постоянно менять положение ног в поисках комфортной позы;
- У женщин бессонница может быть вызвана гормональными изменениями в организме, которые часто возникают во время менструации, менопаузы или беременности.
Признаки бессонницы
Бессонница может проявляться следующими признаками:
- Трудности с засыпанием;
- Частые пробуждения в течение ночи и раннее пробуждение по утрам;
- Недостаточная продолжительность сна;
- Сонливость в течение дня;
- Поверхностный сон;
- Сильная утомляемость;
- Повышенная эмоциональность и ухудшение памяти.
Все эти симптомы могут указывать на проблемы со сном и недостаточным его качеством. Люди, страдающие бессонницей, часто чувствуют сильную усталость в течение дня, испытывают недостаток энергии и могут иметь проблемы с концентрацией внимания на работе или в учебе. Если вы обнаружили у себя один или несколько из этих признаков, обратитесь за помощью к врачу.
Способы борьбы с бессонницей
Независимо от того, как долго вы страдаете от бессонницы, существуют методы лечения, которые могут помочь. Сначала обратитесь к вашему лечащему врачу. Он порекомендует соответствующие информационные материалы.
Ниже приведены несколько советов, которые могут помочь.
- Старайтесь спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Это поможет установить регулярный график сна и хорошо отдохнуть.
- Не занимайтесь интенсивной физической активностью перед сном. Выполняйте легкие упражнения не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Короткие прогулки пешком или на велосипеде на свежем воздухе могут помочь организму подготовиться ко сну.
- Создайте идеальные условия для сна: в комнате должно быть прохладно, темно и тихо. Кровать, подушка и одеяло должны быть удобными. Если у вас есть домашние животные, не давайте им спать с вами в кровати, чтобы они не мешали вашему сну.
- Расслабьтесь и успокойтесь перед сном, избегая яркого освещения и возбуждающей деятельности. Выполняйте одни и те же успокаивающие действия, например, принимайте горячий душ, читайте или занимайтесь йогой.
- Используйте техники релаксации, такие как глубокая дыхательная гимнастика, медитация и точечный массаж, для борьбы с тревожностью и улучшения сна.
- Перестаньте пользоваться устройствами, которые излучают синий свет за 2-3 часа до сна. Это могут быть мобильный телефон, планшет, компьютер и светодиодные лампы. Используйте фильтр синего света на устройствах или блокирующие синий свет очки, чтобы избежать негативного влияния на сон.
Сомнологи — врачи, специализирующиеся на проблемах со сном. Они помогут выявить причины бессонницы и бороться с ней, но не во всех медицинских учреждениях есть такие специалисты. В случае бессонницы можно обратиться к терапевту или педиатру (для детей).
Лечение бессонницы не сводится только к приему снотворных препаратов. Их нельзя использовать без консультации с врачом, который поможет выбрать правильную дозировку и принять решение об использовании медикаментозной терапии. Некоторые снотворные могут вызывать привыкание и несовместимы с алкоголем.
При легких формах бессонницы можно использовать народные методы, такие как ванночки для ног с укропом и молоко с медом перед сном. При повышенной нервной возбудимости помогают сборные настои из трав, таких как пустырник, валериана и мята.
Ранее стало известно, что в России в 2023 году начнут продавать новый препарат от бессонницы, разработанный компанией Роснано — «НоваМедика». Для борьбы с бессонницей рекомендуется заниматься физической активностью, избегать ярких источников света и пить теплое молоко, по словам невролога из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке, доктора Санджива Котаре. Бессонница может быть затяжной и привести к фатальной семейной бессоннице, которая не поддается лечению и опасна для жизни, передают «Дни.ру».
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