07 июня 2023

Тюменец зарезал бывшую сожительницу, заподозрив ее в аборте

Житель Тюменской области избил бывшую подругу, спровоцировав выкидыш, а затем жестоко убил ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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До убийства мужчина похитил у пострадавшей деньги и сжег ее квартиру Фото:

Житель Армизонского района Тюменской области нанес бывшей сожительнице 30 ударов ножом после того, как она потеряла ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Известно, что мужчина нанес побои пострадавшей, которая на тот момент была беременная. Женщина потеряла ребенка, после чего обвиняемый, предположив, что женщина умышленно избавилась от их совместного ребенка, нанес ей не менее 30 ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Сообщается, что конфликт начался за месяц до убийства. Сначала подсудимый похитил из квартиры бывшей сожительницы ювелирные изделия, а затем вернулся и поджог квартиру. В ходе пожара было уничтожено и повреждено имущество на сумму 317 545 рублей. На следующей день, заявившись в эту же квартиру, нанес побои, из-за которых женщина потеряла ребенка. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Армизонского района Тюменской области нанес бывшей сожительнице 30 ударов ножом после того, как она потеряла ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Известно, что мужчина нанес побои пострадавшей, которая на тот момент была беременная. Женщина потеряла ребенка, после чего обвиняемый, предположив, что женщина умышленно избавилась от их совместного ребенка, нанес ей не менее 30 ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась», — говорится в сообщении. Сообщается, что конфликт начался за месяц до убийства. Сначала подсудимый похитил из квартиры бывшей сожительницы ювелирные изделия, а затем вернулся и поджог квартиру. В ходе пожара было уничтожено и повреждено имущество на сумму 317 545 рублей. На следующей день, заявившись в эту же квартиру, нанес побои, из-за которых женщина потеряла ребенка. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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