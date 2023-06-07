07 июня 2023

На юге Челябинской области запретили собирать грибы. Фото, карта

На юге Челябинской области запретили собирать грибы
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу, белый гриб
Ограничения на сбор грибов и ягод введены из-за обработки леса от вредителей Фото:

На территории Варненского района, расположенного на юге Челябинской области, временно запретили собирать грибы и ягоды. Лес будут обрабатывать от вредителя с 15 по 16 июня, сообщили в пресс-службе ГУ лесами по региону.

«На территории Варненского участкового лесничества на площади 332,5 га выявлены очаги звездчатого пилильщика-ткача. С 15 по 16 июня лес будет обрабатываться от вредителя. На территории установлен карантин: не рекомендуется сбор грибов, ягод, лекарственных растений», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что после обработки пасти скот можно только через пять дней. Также стоит выждать этот срок, прежде чем ехать в лес отдыхать или косить траву.

Очаги звездчатого пилильщика-ткача обнаружили на территории Варненского лесничества
Очаги звездчатого пилильщика-ткача обнаружили на территории Варненского лесничества
Фото:
Обработку леса от вредителей проведут 15 и 16 июня
Обработку леса от вредителей проведут 15 и 16 июня

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На территории Варненского района, расположенного на юге Челябинской области, временно запретили собирать грибы и ягоды. Лес будут обрабатывать от вредителя с 15 по 16 июня, сообщили в пресс-службе ГУ лесами по региону. «На территории Варненского участкового лесничества на площади 332,5 га выявлены очаги звездчатого пилильщика-ткача. С 15 по 16 июня лес будет обрабатываться от вредителя. На территории установлен карантин: не рекомендуется сбор грибов, ягод, лекарственных растений», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что после обработки пасти скот можно только через пять дней. Также стоит выждать этот срок, прежде чем ехать в лес отдыхать или косить траву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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