На юге Челябинской области запретили собирать грибы. Фото, карта

На юге Челябинской области запретили собирать грибы

08 июня 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Ограничения на сбор грибов и ягод введены из-за обработки леса от вредителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории Варненского района, расположенного на юге Челябинской области, временно запретили собирать грибы и ягоды. Лес будут обрабатывать от вредителя с 15 по 16 июня, сообщили в пресс-службе ГУ лесами по региону. «На территории Варненского участкового лесничества на площади 332,5 га выявлены очаги звездчатого пилильщика-ткача. С 15 по 16 июня лес будет обрабатываться от вредителя. На территории установлен карантин: не рекомендуется сбор грибов, ягод, лекарственных растений», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что после обработки пасти скот можно только через пять дней. Также стоит выждать этот срок, прежде чем ехать в лес отдыхать или косить траву. Очаги звездчатого пилильщика-ткача обнаружили на территории Варненского лесничества Фото: пресс-служба ГУ лесами Обработку леса от вредителей проведут 15 и 16 июня Карта: пресс-служба ГУ лесами

На территории Варненского района, расположенного на юге Челябинской области, временно запретили собирать грибы и ягоды. Лес будут обрабатывать от вредителя с 15 по 16 июня, сообщили в пресс-службе ГУ лесами по региону. «На территории Варненского участкового лесничества на площади 332,5 га выявлены очаги звездчатого пилильщика-ткача. С 15 по 16 июня лес будет обрабатываться от вредителя. На территории установлен карантин: не рекомендуется сбор грибов, ягод, лекарственных растений», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что после обработки пасти скот можно только через пять дней. Также стоит выждать этот срок, прежде чем ехать в лес отдыхать или косить траву.