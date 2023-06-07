УФАС: пермский фонд капремонта заключил незаконный контракт со строительной фирмой

08 июня 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Фонд капремонта заключил контракт на строительные работы и контроль за ними с одним и тем же подрядчиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское управление ФАС России по обращению прокуратуры провело проверку в региональном фонде капремонта. Ведомством было установлено, что фонд нарушил антимонопольное законодательство, заключив контракт на контроль проведения капремонта с тем же подрядчиком, который этот ремонт проводит. Речь идет о договоре, заключенном с ООО «УралСтройАльянс». «В результате незаконных действий фонда, заключившего договоры на проведение капремонта и стройконтроля с одним и тем же подрядчиком ООО „УралСтройАльянс“, сложилась недопустимая ситуация. На организацию, обязанную провести капремонт многоквартирного дома в Перми по ул. Закамской, 58, возложена также функция проверки объемов, сроков и качества работ. По сути, подрядчик будет контролировать сам себя, что противоречит целям и задачам строительного контроля», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». УФАС признало, что фонд нарушил закон о защите конкуренции, так как действия заказчика привели к созданию выгодных условий для деятельности определенной организации. Это привело к ограничению или устранению конкуренции на товарном рынке. После проверки антимонопольного ведомства фонд исключил дом, на ул. Закамской, 58 из состава объектов, в отношении которых ООО «УралСтройАльянс» должно было проводить стройконтроль за выполнением работ по ремонту. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС обязало крупнейшую энергокомпанию Урала включить уличное освещение. ОАО «МРСК Урала» устранило нарушения после штрафа, выписанного антимонопольным ведомством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское управление ФАС России по обращению прокуратуры провело проверку в региональном фонде капремонта. Ведомством было установлено, что фонд нарушил антимонопольное законодательство, заключив контракт на контроль проведения капремонта с тем же подрядчиком, который этот ремонт проводит. Речь идет о договоре, заключенном с ООО «УралСтройАльянс». «В результате незаконных действий фонда, заключившего договоры на проведение капремонта и стройконтроля с одним и тем же подрядчиком ООО „УралСтройАльянс“, сложилась недопустимая ситуация. На организацию, обязанную провести капремонт многоквартирного дома в Перми по ул. Закамской, 58, возложена также функция проверки объемов, сроков и качества работ. По сути, подрядчик будет контролировать сам себя, что противоречит целям и задачам строительного контроля», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». УФАС признало, что фонд нарушил закон о защите конкуренции, так как действия заказчика привели к созданию выгодных условий для деятельности определенной организации. Это привело к ограничению или устранению конкуренции на товарном рынке. После проверки антимонопольного ведомства фонд исключил дом, на ул. Закамской, 58 из состава объектов, в отношении которых ООО «УралСтройАльянс» должно было проводить стройконтроль за выполнением работ по ремонту. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС обязало крупнейшую энергокомпанию Урала включить уличное освещение. ОАО «МРСК Урала» устранило нарушения после штрафа, выписанного антимонопольным ведомством.