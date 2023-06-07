07 июня 2023

УФАС: пермский фонд капремонта заключил незаконный контракт со строительной фирмой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, маляр, фасад, красит, ремонт фасада
Фонд капремонта заключил контракт на строительные работы и контроль за ними с одним и тем же подрядчиком Фото:

Пермское управление ФАС России по обращению прокуратуры провело проверку в региональном фонде капремонта. Ведомством было установлено, что фонд нарушил антимонопольное законодательство, заключив контракт на контроль проведения капремонта с тем же подрядчиком, который этот ремонт проводит. Речь идет о договоре, заключенном с ООО «УралСтройАльянс».

«В результате незаконных действий фонда, заключившего договоры на проведение капремонта и стройконтроля с одним и тем же подрядчиком ООО „УралСтройАльянс“, сложилась недопустимая ситуация. На организацию, обязанную провести капремонт многоквартирного дома в Перми по ул. Закамской, 58, возложена также функция проверки объемов, сроков и качества работ. По сути, подрядчик будет контролировать сам себя, что противоречит целям и задачам строительного контроля», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

УФАС признало, что фонд нарушил закон о защите конкуренции, так как действия заказчика привели к созданию выгодных условий для деятельности определенной организации. Это привело к ограничению или устранению конкуренции на товарном рынке. После проверки антимонопольного ведомства фонд исключил дом, на ул. Закамской, 58 из состава объектов, в отношении которых ООО «УралСтройАльянс» должно было проводить стройконтроль за выполнением работ по ремонту.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС обязало крупнейшую энергокомпанию Урала включить уличное освещение. ОАО «МРСК Урала» устранило нарушения после штрафа, выписанного антимонопольным ведомством.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское управление ФАС России по обращению прокуратуры провело проверку в региональном фонде капремонта. Ведомством было установлено, что фонд нарушил антимонопольное законодательство, заключив контракт на контроль проведения капремонта с тем же подрядчиком, который этот ремонт проводит. Речь идет о договоре, заключенном с ООО «УралСтройАльянс». «В результате незаконных действий фонда, заключившего договоры на проведение капремонта и стройконтроля с одним и тем же подрядчиком ООО „УралСтройАльянс“, сложилась недопустимая ситуация. На организацию, обязанную провести капремонт многоквартирного дома в Перми по ул. Закамской, 58, возложена также функция проверки объемов, сроков и качества работ. По сути, подрядчик будет контролировать сам себя, что противоречит целям и задачам строительного контроля», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». УФАС признало, что фонд нарушил закон о защите конкуренции, так как действия заказчика привели к созданию выгодных условий для деятельности определенной организации. Это привело к ограничению или устранению конкуренции на товарном рынке. После проверки антимонопольного ведомства фонд исключил дом, на ул. Закамской, 58 из состава объектов, в отношении которых ООО «УралСтройАльянс» должно было проводить стройконтроль за выполнением работ по ремонту. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС обязало крупнейшую энергокомпанию Урала включить уличное освещение. ОАО «МРСК Урала» устранило нарушения после штрафа, выписанного антимонопольным ведомством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...