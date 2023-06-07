В пермскую колонию пытались перебросить телефоны с помощью пневматической пушки. Фото

08 июня 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Посылка должна была быть переброшена через забор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяк пытался перебросить в колонию строгого режима в Соликамске (Пермский край) мобильные телефоны с помощью самодельной пневматической пушки. Информация о случившемся размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «На территории, прилегающей к ИК-1 в Соликамске задержан гражданин, который с помощью самодельной пневматической пушки пытался перебросить через забор пять мобильных телефонов и четыре USB кабеля. Пушку мужчина смастерил из кислородного баллона и металлической трубы», — сообщает пресс-служба ведомства. На место была вызвана группа полицейских. Правоохранители доставили пермяка в отдел для составления административного протокола. Используя необычное устройство, мужчина планировал отправить в колонию посылку Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Пермяк пытался перебросить в колонию строгого режима в Соликамске (Пермский край) мобильные телефоны с помощью самодельной пневматической пушки. Информация о случившемся размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «На территории, прилегающей к ИК-1 в Соликамске задержан гражданин, который с помощью самодельной пневматической пушки пытался перебросить через забор пять мобильных телефонов и четыре USB кабеля. Пушку мужчина смастерил из кислородного баллона и металлической трубы», — сообщает пресс-служба ведомства. На место была вызвана группа полицейских. Правоохранители доставили пермяка в отдел для составления административного протокола.