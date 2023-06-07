Пермяк пытался перебросить в колонию строгого режима в Соликамске (Пермский край) мобильные телефоны с помощью самодельной пневматической пушки. Информация о случившемся размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.
«На территории, прилегающей к ИК-1 в Соликамске задержан гражданин, который с помощью самодельной пневматической пушки пытался перебросить через забор пять мобильных телефонов и четыре USB кабеля. Пушку мужчина смастерил из кислородного баллона и металлической трубы», — сообщает пресс-служба ведомства.
На место была вызвана группа полицейских. Правоохранители доставили пермяка в отдел для составления административного протокола.
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