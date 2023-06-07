07 июня 2023

В пермскую колонию пытались перебросить телефоны с помощью пневматической пушки. Фото

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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, иту
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Пермяк пытался перебросить в колонию строгого режима в Соликамске (Пермский край) мобильные телефоны с помощью самодельной пневматической пушки. Информация о случившемся размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«На территории, прилегающей к ИК-1 в Соликамске задержан гражданин, который с помощью самодельной пневматической пушки пытался перебросить через забор пять мобильных телефонов и четыре USB кабеля. Пушку мужчина смастерил из кислородного баллона и металлической трубы», — сообщает пресс-служба ведомства.

На место была вызвана группа полицейских. Правоохранители доставили пермяка в отдел для составления административного протокола.

Используя необычное устройство, мужчина планировал отправить в колонию посылку
Используя необычное устройство, мужчина планировал отправить в колонию посылку
Фото:

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Пермяк пытался перебросить в колонию строгого режима в Соликамске (Пермский край) мобильные телефоны с помощью самодельной пневматической пушки. Информация о случившемся размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «На территории, прилегающей к ИК-1 в Соликамске задержан гражданин, который с помощью самодельной пневматической пушки пытался перебросить через забор пять мобильных телефонов и четыре USB кабеля. Пушку мужчина смастерил из кислородного баллона и металлической трубы», — сообщает пресс-служба ведомства. На место была вызвана группа полицейских. Правоохранители доставили пермяка в отдел для составления административного протокола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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