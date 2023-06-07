Свердловским аграриям утвердили новые выплаты за жилье

08 июня 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Работники агропромышленных предприятий смогут рассчитывать на субсидию при покупке жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники предприятий агропромышленного комплекса смогут рассчитывать на получение субсидии при покупке жилья. Власти готовы вернуть 50% от стоимости жилья, но не больше двух миллионов. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на информационном портале региона. «Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии», — пояснила замминистра АПК в Свердловской области Светлана Островская. Благодаря новой мере поддержке сотрудник агропредприятия может выкупить у работодателя предоставленное ему жилье. Если это происходит через 5 лет после заключения договора найма, необходимо будет заплатить до 50% стоимости. По истечении десяти лет — не более 10%. Также по соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или десяти лет. На 2023 год из бюджета региона на эти цели выделят 15 млн рублей.

Сотрудники предприятий агропромышленного комплекса смогут рассчитывать на получение субсидии при покупке жилья. Власти готовы вернуть 50% от стоимости жилья, но не больше двух миллионов. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на информационном портале региона. «Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии», — пояснила замминистра АПК в Свердловской области Светлана Островская. Благодаря новой мере поддержке сотрудник агропредприятия может выкупить у работодателя предоставленное ему жилье. Если это происходит через 5 лет после заключения договора найма, необходимо будет заплатить до 50% стоимости. По истечении десяти лет — не более 10%. Также по соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или десяти лет. На 2023 год из бюджета региона на эти цели выделят 15 млн рублей.