07 июня 2023

Свердловским аграриям утвердили новые выплаты за жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, теплица, сельское хозяйство, агрокомплекс
Работники агропромышленных предприятий смогут рассчитывать на субсидию при покупке жилья Фото:

Сотрудники предприятий агропромышленного комплекса смогут рассчитывать на получение субсидии при покупке жилья. Власти готовы вернуть 50% от стоимости жилья, но не больше двух миллионов. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на информационном портале региона.

«Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии», — пояснила замминистра АПК в Свердловской области Светлана Островская.

Благодаря новой мере поддержке сотрудник агропредприятия может выкупить у работодателя предоставленное ему жилье. Если это происходит через 5 лет после заключения договора найма, необходимо будет заплатить до 50% стоимости. По истечении десяти лет — не более 10%. Также по соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или десяти лет. На 2023 год из бюджета региона на эти цели выделят 15 млн рублей.

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Сотрудники предприятий агропромышленного комплекса смогут рассчитывать на получение субсидии при покупке жилья. Власти готовы вернуть 50% от стоимости жилья, но не больше двух миллионов. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на информационном портале региона. «Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии», — пояснила замминистра АПК в Свердловской области Светлана Островская. Благодаря новой мере поддержке сотрудник агропредприятия может выкупить у работодателя предоставленное ему жилье. Если это происходит через 5 лет после заключения договора найма, необходимо будет заплатить до 50% стоимости. По истечении десяти лет — не более 10%. Также по соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или десяти лет. На 2023 год из бюджета региона на эти цели выделят 15 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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