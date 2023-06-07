Свердловским аграриям утвердили новые выплаты за жилье

Сотрудники предприятий агропромышленного комплекса смогут рассчитывать на получение субсидии при покупке жилья. Власти готовы вернуть 50% от стоимости жилья, но не больше двух миллионов. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на информационном портале региона.
«Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии», — пояснила замминистра АПК в Свердловской области Светлана Островская.
Благодаря новой мере поддержке сотрудник агропредприятия может выкупить у работодателя предоставленное ему жилье. Если это происходит через 5 лет после заключения договора найма, необходимо будет заплатить до 50% стоимости. По истечении десяти лет — не более 10%. Также по соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или десяти лет. На 2023 год из бюджета региона на эти цели выделят 15 млн рублей.
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