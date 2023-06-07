Курганский губернатор предложил ликвидировать некоторые национальные диаспоры

Курганский губернатор выступил с предложением по диаспорам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил принудительно ликвидировать зарегистрированные диаспоры, которые мешают борьбе с распространением наркотиков. Для этого необходима помощь Министерства юстиции, отметил политик в своем telegram-канале.

«Любая попытка вмешиваться в работу органов власти, а тем более правоохранительных органов, <…> с целью обхода наших законов должны также максимально жестко и быстро пресекаться. Диаспоры, не понимающие этого и имеющие официальный статус, должны быть быстро в законном порядке принудительно ликвидированы через Минюст», — написал Шумков в посте. Он также предложил лишать гражданства тех, кто помогает скрывать преступления, связанные с распространением наркотиков иностранцами.

По данным УМВД, приведенным губернатором, «порядка 84% преступлений, совершенных иностранными гражданами, приезжающими на территорию региона, как раз связаны с наркотиками». Шумков полагает, что диаспоры должны предупреждать совершение преступлений своими соотечественниками. В противном случае, их надо ликвидировать.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор посмотрел телевизор и поделился увиденным. Он увидел более десяти вакансий и назвал это развитием реального сектора экономики.