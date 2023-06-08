Сибирский атаман рассказал, как его батальон отразил прорыв ВСУ на Артемовск

08 июня 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Батальон «Сибирь» не позволил украинским войскам достигнуть Артемовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовой батальон «Сибирь» под командованием «Кана» смог успешно отбить попытку наступления на Артемовск (Бахмут) со стороны Вооруженных Сил Украины непосредственно перед освобождением города российскими силами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир батальона. «Наступление они давно готовили давно — пытались прорвать нашу оборону на разных участках, но в итоге выбрали позицию, где я находился. Чисто тактически оно наиболее уязвимо и выходит напрямую к мосту — мимо нашей лесополосы проходит две дороги, по которым бы они просто пролетели в Артемовск. В момент наступления две БМП ВСУ высадили десант. Получилось, что десант высадился в овраге за бугром, БМП сразу вылетала, спускала на нас боекомплект со всех стволов, и в этот момент под прикрытием огня заходила пехота. Было принято решение вызова огня на себя, и когда наша артиллерия долбила их, мы дополнительно отсекали противника огнем», — рассказал командир. Наступающие не ожидали отпора казаков и были отражены четыре раза, каждый раз вызывая огонь своей артиллерии на себя. Командир батальона принял решение зачистить позиции противника, и это было успешно. После боя к батальону пришло подкрепление, и они несколько дней держали позиции. Противник понял, что оборону сибирских казаков прорвать не удастся. Командир штурмового батальона «Сибирь» Кан возглавил отражение удара ВСУ, нацеленного на окружение российских сил в Артемовске. Батальон готовился к атаке, используя окопы и лисьи норы, и смог отбить нападение с помощью танков и БМП. В ходе боя Кан чудом остался жив, когда в полутора метрах от него произошел взрыв РПГ. Осколки пробили каску и ранили комбата в голову, но гранатомет со снаряженным выстрелом не пострадал. После ранения «Кан» возглавил контратаку на украинских военнослужащих и успешно отбил занятые ими позиции батальона. Ребята из штурмового батальона «Сибирь» остались на позициях до конца и не потеряли ни одного человека до начала мая. В результате боя 27 человек получили повреждения различной степени тяжести, но благодаря мужеству и стойкости военнослужащих, планы противника по оперативному окружению российских войск в Артемовске были сорваны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штурмовой батальон «Сибирь» под командованием «Кана» смог успешно отбить попытку наступления на Артемовск (Бахмут) со стороны Вооруженных Сил Украины непосредственно перед освобождением города российскими силами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир батальона. «Наступление они давно готовили давно — пытались прорвать нашу оборону на разных участках, но в итоге выбрали позицию, где я находился. Чисто тактически оно наиболее уязвимо и выходит напрямую к мосту — мимо нашей лесополосы проходит две дороги, по которым бы они просто пролетели в Артемовск. В момент наступления две БМП ВСУ высадили десант. Получилось, что десант высадился в овраге за бугром, БМП сразу вылетала, спускала на нас боекомплект со всех стволов, и в этот момент под прикрытием огня заходила пехота. Было принято решение вызова огня на себя, и когда наша артиллерия долбила их, мы дополнительно отсекали противника огнем», — рассказал командир. Наступающие не ожидали отпора казаков и были отражены четыре раза, каждый раз вызывая огонь своей артиллерии на себя. Командир батальона принял решение зачистить позиции противника, и это было успешно. После боя к батальону пришло подкрепление, и они несколько дней держали позиции. Противник понял, что оборону сибирских казаков прорвать не удастся. Командир штурмового батальона «Сибирь» Кан возглавил отражение удара ВСУ, нацеленного на окружение российских сил в Артемовске. Батальон готовился к атаке, используя окопы и лисьи норы, и смог отбить нападение с помощью танков и БМП. В ходе боя Кан чудом остался жив, когда в полутора метрах от него произошел взрыв РПГ. Осколки пробили каску и ранили комбата в голову, но гранатомет со снаряженным выстрелом не пострадал. После ранения «Кан» возглавил контратаку на украинских военнослужащих и успешно отбил занятые ими позиции батальона. Ребята из штурмового батальона «Сибирь» остались на позициях до конца и не потеряли ни одного человека до начала мая. В результате боя 27 человек получили повреждения различной степени тяжести, но благодаря мужеству и стойкости военнослужащих, планы противника по оперативному окружению российских войск в Артемовске были сорваны.