Лукашенко: Киев взорвал Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня «контрнаступления»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Он убежден, что таким образом Киев пытался скрыть три дня «контрнаступления».
«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал. Украинской стороне надо было скрыть три дня „контрнаступа“, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли», — приводит слова Лукашенко беларусское издание «Белта».
ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. В Херсонской области оказались затоплены несколько населенных пунктов. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Президент РФ Владимир Путин назвал диверсию «варварской акцией киевского режима».
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