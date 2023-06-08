Лукашенко: Киев взорвал Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня «контрнаступления»

08 июня 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко встал на сторону РФ по взрыву Каховской ГЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Он убежден, что таким образом Киев пытался скрыть три дня «контрнаступления». «Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал. Украинской стороне надо было скрыть три дня „контрнаступа“, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли», — приводит слова Лукашенко беларусское издание «Белта». ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. В Херсонской области оказались затоплены несколько населенных пунктов. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Президент РФ Владимир Путин назвал диверсию «варварской акцией киевского режима».

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Он убежден, что таким образом Киев пытался скрыть три дня «контрнаступления». «Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал. Украинской стороне надо было скрыть три дня „контрнаступа“, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли», — приводит слова Лукашенко беларусское издание «Белта». ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. В Херсонской области оказались затоплены несколько населенных пунктов. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Президент РФ Владимир Путин назвал диверсию «варварской акцией киевского режима».