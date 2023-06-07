Екатеринбурженка выиграла миллион рублей по лотерейному билету, который ей подарил муж

Праздничный подарок мужа оказался счастливым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Елена Уманова выиграла один миллион рублей по лотерейному билету, который ей подарил супруг. Выигранные деньги пара намерена потратить на отдых на море, рассказал URA.RU распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Екатеринбурженка Елена Уманова выиграла один миллион рублей в 1483-м тираже „Русского лото“. Счастливый билет женщине на 8 Марта подарил супруг. Елена с мужем покупают друг другу лотерейные билеты на каждый праздничный розыгрыш, а передачу „У нас выигрывают!“ на НТВ смотрят вместе», — объяснили в компании.

Победительница рассказала представителям компании, что недавно вышла на пенсию и теперь все свободное время посвящает семье. Они вместе с мужем уже 35 лет. Кроме участия в лотереях, супруги любят прогулки, занимаются зарядкой и практикуют лечебное голодание.

«Также пара любит путешествовать по России, например, по Крыму и Алтаю. В этот раз планируют отправиться на черноморское побережье или отдохнуть на Азовском море — на это Елена и планирует потратить выигранные деньги», — добавили в «Столото».

Ранее другой свердловчанин выиграл в лотерее более двух миллионов рублей. Перед покупкой билета мужчина составил комбинацию из номеров денежных купюр, которые нашлись в его кармане.

Елена призналась, что растерялась, когда зачеркнула в своем счастливом билете все цифры Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»