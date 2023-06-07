В Челябинской области появилось 35 «стобалльников» по ЕГЭ

08 июня 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Количество «стобалльников» в области по ЕГЭ увеличилось по сравнению с прошлым годом Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинской области 35 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 8 июня сообщила в социальных сетях первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «У нас уже есть первые стобалльные результаты. По географии — 1 (в прошлом году не было ни одного), по литературе — 15 (в прошлом году было 14), по химии с учетом досрочно сданного экзамена — 19 (год назад было 15)», — написала Гехт в своем telegram-канале. Она отметила, что сдача экзаменов продолжается. По ее словам, все «держат кулачки» за других выпускников. После досрочных экзаменов в области было выявлено шесть «стобалльников». Два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), кроме того, на 100 баллов оценены работы по математике и биологии.

В Челябинской области 35 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 8 июня сообщила в социальных сетях первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «У нас уже есть первые стобалльные результаты. По географии — 1 (в прошлом году не было ни одного), по литературе — 15 (в прошлом году было 14), по химии с учетом досрочно сданного экзамена — 19 (год назад было 15)», — написала Гехт в своем telegram-канале. Она отметила, что сдача экзаменов продолжается. По ее словам, все «держат кулачки» за других выпускников. После досрочных экзаменов в области было выявлено шесть «стобалльников». Два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), кроме того, на 100 баллов оценены работы по математике и биологии.