07 июня 2023

В Челябинской области появилось 35 «стобалльников» по ЕГЭ

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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, егэ
Количество «стобалльников» в области по ЕГЭ увеличилось по сравнению с прошлым годом Фото:

В Челябинской области 35 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 8 июня сообщила в социальных сетях первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«У нас уже есть первые стобалльные результаты. По географии — 1 (в прошлом году не было ни одного), по литературе — 15 (в прошлом году было 14), по химии с учетом досрочно сданного экзамена — 19 (год назад было 15)», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Она отметила, что сдача экзаменов продолжается. По ее словам, все «держат кулачки» за других выпускников.

После досрочных экзаменов в области было выявлено шесть «стобалльников». Два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), кроме того, на 100 баллов оценены работы по математике и биологии.

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В Челябинской области 35 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 8 июня сообщила в социальных сетях первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «У нас уже есть первые стобалльные результаты. По географии — 1 (в прошлом году не было ни одного), по литературе — 15 (в прошлом году было 14), по химии с учетом досрочно сданного экзамена — 19 (год назад было 15)», — написала Гехт в своем telegram-канале. Она отметила, что сдача экзаменов продолжается. По ее словам, все «держат кулачки» за других выпускников. После досрочных экзаменов в области было выявлено шесть «стобалльников». Два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), кроме того, на 100 баллов оценены работы по математике и биологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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