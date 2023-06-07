Глава Коми попросит Махонина повлиять на завод, который строит школу в республике

08 июня 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Для школы задерживаются поставки железобетонных изделий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава республики Коми Владимир Уйба попросит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина повлиять на пермский заводы железобетонных изделий. Из-за предприятия срываются сроки строительства новой школы в Сыктывкаре. Об этом глава рассказал в своем отчете по возведению объекта в своем telegram-канале. «И я и подрядчик свяжусь сегодня с Пермским краем, поскольку у нас весь железобетон идет из Перми, о том, что есть задержка со стороны пермского завода железобетонных изделий по некоторым составляющим, регелям, панелям. Сегодня переговорю с губернатором Пермского края с тем, чтобы нас из графика не выбивать», — заявил Уйба. О каком именно заводе идет речь, чиновник не уточнил. Уйба добавил, что объект должен быть завершен к декабрю текущего года. Сейчас стройка идет в соответствии с графиком. В пресс-службу администрации главы направлен запрос.

Глава республики Коми Владимир Уйба попросит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина повлиять на пермский заводы железобетонных изделий. Из-за предприятия срываются сроки строительства новой школы в Сыктывкаре. Об этом глава рассказал в своем отчете по возведению объекта в своем telegram-канале. «И я и подрядчик свяжусь сегодня с Пермским краем, поскольку у нас весь железобетон идет из Перми, о том, что есть задержка со стороны пермского завода железобетонных изделий по некоторым составляющим, регелям, панелям. Сегодня переговорю с губернатором Пермского края с тем, чтобы нас из графика не выбивать», — заявил Уйба. О каком именно заводе идет речь, чиновник не уточнил. Уйба добавил, что объект должен быть завершен к декабрю текущего года. Сейчас стройка идет в соответствии с графиком. В пресс-службу администрации главы направлен запрос.