07 июня 2023

Глава Коми попросит Махонина повлиять на завод, который строит школу в республике

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , сваи, строительная площадка, стройка
Для школы задерживаются поставки железобетонных изделий Фото:

Глава республики Коми Владимир Уйба попросит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина повлиять на пермский заводы железобетонных изделий. Из-за предприятия срываются сроки строительства новой школы в Сыктывкаре. Об этом глава рассказал в своем отчете по возведению объекта в своем telegram-канале.

«И я и подрядчик свяжусь сегодня с Пермским краем, поскольку у нас весь железобетон идет из Перми, о том, что есть задержка со стороны пермского завода железобетонных изделий по некоторым составляющим, регелям, панелям. Сегодня переговорю с губернатором Пермского края с тем, чтобы нас из графика не выбивать», — заявил Уйба. О каком именно заводе идет речь, чиновник не уточнил.

Уйба добавил, что объект должен быть завершен к декабрю текущего года. Сейчас стройка идет в соответствии с графиком. В пресс-службу администрации главы направлен запрос.

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Глава республики Коми Владимир Уйба попросит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина повлиять на пермский заводы железобетонных изделий. Из-за предприятия срываются сроки строительства новой школы в Сыктывкаре. Об этом глава рассказал в своем отчете по возведению объекта в своем telegram-канале. «И я и подрядчик свяжусь сегодня с Пермским краем, поскольку у нас весь железобетон идет из Перми, о том, что есть задержка со стороны пермского завода железобетонных изделий по некоторым составляющим, регелям, панелям. Сегодня переговорю с губернатором Пермского края с тем, чтобы нас из графика не выбивать», — заявил Уйба. О каком именно заводе идет речь, чиновник не уточнил. Уйба добавил, что объект должен быть завершен к декабрю текущего года. Сейчас стройка идет в соответствии с графиком. В пресс-службу администрации главы направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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