Пермяков зовут в тур на праздник выпускников «Алые паруса»

Пермяков приглашают своими глазами увидеть знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоится 24 и 25 июня. Стоимость поездки начинается от 17 тысяч рублей, рассказали URA.RU в туристическом агентстве «PLANETA.TRAVEL».
«Можно улететь 23 или 24 июня. Есть туры длительностью от трех дней. Стоимость начинается от 17 тысяч рублей на человека. В нее входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь на прямых рейсах, проживание в гостинице недалеко от центра города, багаж», — рассказали в турагентстве корреспонденту агентства.
Также они отметили, что за отдельную плату можно заказать трансфер из аэропорта до гостиницы, выбрать отель в самом центре на Невском проспекте. Билеты на сам фестиваль в путевку не входят, так как их дают только выпускникам, но полюбоваться бригом «Россия» с алыми парусами можно будет из разных точек города.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в автобусный тур на финал легендарного фестиваля «ПроНебо». Раньше он назывался «Небесная ярмарка».
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