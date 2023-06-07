07 июня 2023

Пермяков зовут в тур на праздник выпускников «Алые паруса»

Пермская турфирма запустила продажи туров в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Арт-Таврида», второй день. Республика Крым, Судак, крым, черное море, парусник, отдых, алые паруса, Судак
За проходом брига «Россия» с алыми парусами по Неве можно наблюдать из разных частей города Фото:

Пермяков приглашают своими глазами увидеть знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоится 24 и 25 июня. Стоимость поездки начинается от 17 тысяч рублей, рассказали URA.RU в туристическом агентстве «PLANETA.TRAVEL».

«Можно улететь 23 или 24 июня. Есть туры длительностью от трех дней. Стоимость начинается от 17 тысяч рублей на человека. В нее входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь на прямых рейсах, проживание в гостинице недалеко от центра города, багаж», — рассказали в турагентстве корреспонденту агентства.

Также они отметили, что за отдельную плату можно заказать трансфер из аэропорта до гостиницы, выбрать отель в самом центре на Невском проспекте. Билеты на сам фестиваль в путевку не входят, так как их дают только выпускникам, но полюбоваться бригом «Россия» с алыми парусами можно будет из разных точек города.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в автобусный тур на финал легендарного фестиваля «ПроНебо». Раньше он назывался «Небесная ярмарка».

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Пермяков приглашают своими глазами увидеть знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоится 24 и 25 июня. Стоимость поездки начинается от 17 тысяч рублей, рассказали URA.RU в туристическом агентстве «PLANETA.TRAVEL». «Можно улететь 23 или 24 июня. Есть туры длительностью от трех дней. Стоимость начинается от 17 тысяч рублей на человека. В нее входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь на прямых рейсах, проживание в гостинице недалеко от центра города, багаж», — рассказали в турагентстве корреспонденту агентства. Также они отметили, что за отдельную плату можно заказать трансфер из аэропорта до гостиницы, выбрать отель в самом центре на Невском проспекте. Билеты на сам фестиваль в путевку не входят, так как их дают только выпускникам, но полюбоваться бригом «Россия» с алыми парусами можно будет из разных точек города. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в автобусный тур на финал легендарного фестиваля «ПроНебо». Раньше он назывался «Небесная ярмарка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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