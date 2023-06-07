Пермяков зовут в тур на праздник выпускников «Алые паруса»

Пермская турфирма запустила продажи туров в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса»

08 июня 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

За проходом брига «Россия» с алыми парусами по Неве можно наблюдать из разных частей города Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяков приглашают своими глазами увидеть знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоится 24 и 25 июня. Стоимость поездки начинается от 17 тысяч рублей, рассказали URA.RU в туристическом агентстве «PLANETA.TRAVEL». «Можно улететь 23 или 24 июня. Есть туры длительностью от трех дней. Стоимость начинается от 17 тысяч рублей на человека. В нее входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь на прямых рейсах, проживание в гостинице недалеко от центра города, багаж», — рассказали в турагентстве корреспонденту агентства. Также они отметили, что за отдельную плату можно заказать трансфер из аэропорта до гостиницы, выбрать отель в самом центре на Невском проспекте. Билеты на сам фестиваль в путевку не входят, так как их дают только выпускникам, но полюбоваться бригом «Россия» с алыми парусами можно будет из разных точек города. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в автобусный тур на финал легендарного фестиваля «ПроНебо». Раньше он назывался «Небесная ярмарка».

Пермяков приглашают своими глазами увидеть знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоится 24 и 25 июня. Стоимость поездки начинается от 17 тысяч рублей, рассказали URA.RU в туристическом агентстве «PLANETA.TRAVEL». «Можно улететь 23 или 24 июня. Есть туры длительностью от трех дней. Стоимость начинается от 17 тысяч рублей на человека. В нее входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь на прямых рейсах, проживание в гостинице недалеко от центра города, багаж», — рассказали в турагентстве корреспонденту агентства. Также они отметили, что за отдельную плату можно заказать трансфер из аэропорта до гостиницы, выбрать отель в самом центре на Невском проспекте. Билеты на сам фестиваль в путевку не входят, так как их дают только выпускникам, но полюбоваться бригом «Россия» с алыми парусами можно будет из разных точек города. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в автобусный тур на финал легендарного фестиваля «ПроНебо». Раньше он назывался «Небесная ярмарка».