Пригожин назвал «началом контрнаступления» ночные атаки ВСУ в Запорожье

08 июня 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин надеется, что Россия справится с контрнаступлением Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье в ночь на 8 июня являются началом контрнаступления. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «События, которые сейчас происходят на фронте, (атаки на Запорожье — прим. URA.RU) являются началом контрнаступления Украины», — сказал Пригожин, отвечая на вопрос ливанского новостного телеканала Al Mayadeen. Его слова приводит telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Он уточнил, что Украина сейчас наращивает усилия на фронте, однако есть надежда, что Россия «справится с этим успешно». В ночь на 8 июня российский военкоры сообщили об атаках ВСУ на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях на данный момент. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Украина понесли большие потери из-за наступления, передает телеканал 360.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье в ночь на 8 июня являются началом контрнаступления. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «События, которые сейчас происходят на фронте, (атаки на Запорожье — прим. URA.RU) являются началом контрнаступления Украины», — сказал Пригожин, отвечая на вопрос ливанского новостного телеканала Al Mayadeen. Его слова приводит telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Он уточнил, что Украина сейчас наращивает усилия на фронте, однако есть надежда, что Россия «справится с этим успешно». В ночь на 8 июня российский военкоры сообщили об атаках ВСУ на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях на данный момент. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Украина понесли большие потери из-за наступления, передает телеканал 360.