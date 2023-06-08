Пригожин назвал «началом контрнаступления» ночные атаки ВСУ в Запорожье

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин надеется, что Россия справится с контрнаступлением Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье в ночь на 8 июня являются началом контрнаступления. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«События, которые сейчас происходят на фронте, (атаки на Запорожье — прим. URA.RU) являются началом контрнаступления Украины», — сказал Пригожин, отвечая на вопрос ливанского новостного телеканала Al Mayadeen. Его слова приводит telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Он уточнил, что Украина сейчас наращивает усилия на фронте, однако есть надежда, что Россия «справится с этим успешно».

В ночь на 8 июня российский военкоры сообщили об атаках ВСУ на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях на данный момент. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Украина понесли большие потери из-за наступления, передает телеканал 360.

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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье в ночь на 8 июня являются началом контрнаступления. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «События, которые сейчас происходят на фронте, (атаки на Запорожье — прим. URA.RU) являются началом контрнаступления Украины», — сказал Пригожин, отвечая на вопрос ливанского новостного телеканала Al Mayadeen. Его слова приводит telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Он уточнил, что Украина сейчас наращивает усилия на фронте, однако есть надежда, что Россия «справится с этим успешно». В ночь на 8 июня российский военкоры сообщили об атаках ВСУ на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях на данный момент. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Украина понесли большие потери из-за наступления, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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