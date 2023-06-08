Что известно о ночной попытке ВСУ прорваться в Запорожье

ВСУ задействовали до 120 единиц техники для атаки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 8 июня российские военкоры сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Запорожье. URA.RU приводит сводку, что известно о боях на данный момент.
- Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в виде танковой группы боевиков пошли в наступление на запорожском направлении. Он уточнил, что в районе ведутся интенсивные бои. В канале «Оперативные сводки» сообщали, что наступление началось в 4 утра.
- В telegram-канале WarGonzo писали, что в атаке было задействовано до 120 единиц техники. По словам источника, знакомого с ходом боевых действий, ВСУ нанесли массированные арт-обстрелы по российским позициям.
- Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что противник вводил резервы для прорыва обороны. На местности продолжались тяжелейшие бои. Российская сторона подняла истребители для атак по ВСУ. Под удар попала пехота противника и бронегруппы.
- Рогов сообщал, что атаку удалось остановить. Об этом ему рассказал источник с передовой.
URA.RU направляло запрос в Минобороны России для уточнения информации по наступлению ВСУ в Запорожье. На момент публикаций ответа не поступило.
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