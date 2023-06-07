07 июня 2023

В ЯНАО дороги будут беречь при помощи цифровых технологий

«Ростелеком» установит в ЯНАО автоматическую систему весогабаритного контроля транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, весы, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
В ЯНАО вес автомобилей будут измерять автоматически Фото:

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключил контракт с ПАО «Ростелеком» на создание цифровой системы автоматического весогабаритного контроля транспорта. Инновационный проект направлен на сохранение дорожного покрытия, зас чет снижения потока сверхгабаритного транспорта, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Ростелеком» создаст на Ямале цифровую систему весогабаритного контроля. На дорогах округа заработают девять автоматизированных пунктов. Их установят на следующих трассах: граница ЯНАО — Губкинский, Коротчаево — Новый Уренгой, Ноябрьск — Вынгапуровский, рядом с постом «Карамовский», на участках Пурпе — Пуровск и Пуровск — Коротчаево», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе «Ростелеком».

Установка данной системы позволит определить вес проезжающего автомобиля, количество колес, считывать данные по осевой нагрузке, направление движения и даже номерной знак. Для этого транспорту не придется останавливаться или снижать скорость.

Каждый комплекс будет оснащен лазерными и оптическими приборами измерения и фиксации. Собранные данные будут автоматически переданы в центр обработки для дальнейшего анализа.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО приступили к сезонному ремонту дорог. В Новом Уренгое из-за ремонта частично ограничили движение автомобилей.

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключил контракт с ПАО «Ростелеком» на создание цифровой системы автоматического весогабаритного контроля транспорта. Инновационный проект направлен на сохранение дорожного покрытия, зас чет снижения потока сверхгабаритного транспорта, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Ростелеком» создаст на Ямале цифровую систему весогабаритного контроля. На дорогах округа заработают девять автоматизированных пунктов. Их установят на следующих трассах: граница ЯНАО — Губкинский, Коротчаево — Новый Уренгой, Ноябрьск — Вынгапуровский, рядом с постом «Карамовский», на участках Пурпе — Пуровск и Пуровск — Коротчаево», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе «Ростелеком». Установка данной системы позволит определить вес проезжающего автомобиля, количество колес, считывать данные по осевой нагрузке, направление движения и даже номерной знак. Для этого транспорту не придется останавливаться или снижать скорость. Каждый комплекс будет оснащен лазерными и оптическими приборами измерения и фиксации. Собранные данные будут автоматически переданы в центр обработки для дальнейшего анализа. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО приступили к сезонному ремонту дорог. В Новом Уренгое из-за ремонта частично ограничили движение автомобилей.
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