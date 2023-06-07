В Тюмени назначен новый ответственный за безопасность

Виталий Флянц назначен и. о. директора департамента безопасности мэрии Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Виталий Флянц назначен и. о. директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Бывший глава департамента Олег Датских 8 июня был утвержден уполномоченным по правам человека в Тюменской области.

«Исполнять обязанности Датских будет его заместитель Флянц. По поводу назначения [директора департамента] есть определенная процедура», — ответили в мэрии на вопрос агентства.

По словам источника URA.RU в городской администрации, у Флянца есть все шансы избавиться от приставки «и. о.» в скором времени. «Он работает в мэрии полтора десятка лет, опытный человек, прошел путь от специалиста до замдиректора департамента», — отметил инсайдер.