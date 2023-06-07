07 июня 2023

В Тюмени назначен новый ответственный за безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Тюмень, администрация тюмени, мэрия тюмени
Виталий Флянц назначен и. о. директора департамента безопасности мэрии Тюмени Фото:

Виталий Флянц назначен и. о. директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Бывший глава департамента Олег Датских 8 июня был утвержден уполномоченным по правам человека в Тюменской области.

«Исполнять обязанности Датских будет его заместитель Флянц. По поводу назначения [директора департамента] есть определенная процедура», — ответили в мэрии на вопрос агентства.

По словам источника URA.RU в городской администрации, у Флянца есть все шансы избавиться от приставки «и. о.» в скором времени. «Он работает в мэрии полтора десятка лет, опытный человек, прошел путь от специалиста до замдиректора департамента», — отметил инсайдер.

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Виталий Флянц назначен и. о. директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Бывший глава департамента Олег Датских 8 июня был утвержден уполномоченным по правам человека в Тюменской области. «Исполнять обязанности Датских будет его заместитель Флянц. По поводу назначения [директора департамента] есть определенная процедура», — ответили в мэрии на вопрос агентства. По словам источника URA.RU в городской администрации, у Флянца есть все шансы избавиться от приставки «и. о.» в скором времени. «Он работает в мэрии полтора десятка лет, опытный человек, прошел путь от специалиста до замдиректора департамента», — отметил инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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