07 июня 2023

В ХМАО бизнесмены организовали бесплатную переправу через реку для машин с грузом на СВО

В Березовском районе ХМАО паромы бесплатно перевозят через Обь машины с грузом на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, волонтеры, уаз, гуманитарная помощь, военные, гуманитарка, военный
Акция пользуется спросом у волонтеров Фото:

В ХМАО компания «Два капитана», обслуживающая паромную переправу в Октябрьском районе ХМАО, бесплатно перевозит через Обь автомобили с грузом на СВО, а также машины участников специальной военной операции. На предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что акция пользуется спросом у волонтеров.

«Наши паромы перевозят без оплаты машины участников специальной военной операции, транспорт с грузом для СВО. Часто переправляем волонтеров, отправляющих гуманитарный груз в зону спецоперации, участники СВО пока не пользовались акцией», — рассказали агентству на предприятии.

Паромы через Обь в Октябрьском районе курсируют в двух направлениях: от пристани поселка Приобье до пгт Андра и от Приобья до деревни Нижние Нарыкары. Перевозят транспорт по предварительной записи.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО началась речная навигация. Первые рейсы водного транспорта по рекам округа запустили в середине мая.

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В ХМАО компания «Два капитана», обслуживающая паромную переправу в Октябрьском районе ХМАО, бесплатно перевозит через Обь автомобили с грузом на СВО, а также машины участников специальной военной операции. На предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что акция пользуется спросом у волонтеров. «Наши паромы перевозят без оплаты машины участников специальной военной операции, транспорт с грузом для СВО. Часто переправляем волонтеров, отправляющих гуманитарный груз в зону спецоперации, участники СВО пока не пользовались акцией», — рассказали агентству на предприятии. Паромы через Обь в Октябрьском районе курсируют в двух направлениях: от пристани поселка Приобье до пгт Андра и от Приобья до деревни Нижние Нарыкары. Перевозят транспорт по предварительной записи. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО началась речная навигация. Первые рейсы водного транспорта по рекам округа запустили в середине мая.
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