В Челябинской области созрела лесная земляника. Фото

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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, садовая земляника
Ягоды начали спеть в Аргаяшском районе Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области созрела лесная земляника. Фотографиями жители делятся в социальных сетях.

«Аргаяшский район. Пока только разведка», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина также отметил в комментариях, что поле еще не успело просохнуть. На фотографиях как спелые ягоды, так и еще недозревшие экземпляры.

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В Аргаяшском районе Челябинской области созрела лесная земляника. Фотографиями жители делятся в социальных сетях. «Аргаяшский район. Пока только разведка», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина также отметил в комментариях, что поле еще не успело просохнуть. На фотографиях как спелые ягоды, так и еще недозревшие экземпляры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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