Ягоды начали спеть в Аргаяшском районе
В Аргаяшском районе Челябинской области созрела лесная земляника. Фотографиями жители делятся в социальных сетях.
«Аргаяшский район. Пока только разведка», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина также отметил в комментариях, что поле еще не успело просохнуть. На фотографиях как спелые ягоды, так и еще недозревшие экземпляры.
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