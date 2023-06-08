Ягоды начали спеть в Аргаяшском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области созрела лесная земляника. Фотографиями жители делятся в социальных сетях.

«Аргаяшский район. Пока только разведка», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина также отметил в комментариях, что поле еще не успело просохнуть. На фотографиях как спелые ягоды, так и еще недозревшие экземпляры.

фото: Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

фото: Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».