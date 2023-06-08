В Челябинске временно изменят свои маршруты троллейбусы №7 и №12. Карта

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Участок троллейбусных путей на Свердловском проспекте перекроют для модернизации Фото:

В Челябинске с 10 по 13 июня закроют движение троллейбусов №7 и №12 на участке путей по Свердловскому проспекту. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина, сообщили в областной службе перевозчика.

«Движение троллейбусов №7 и №12 по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Воровского закроют с 10 по 13 июня. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Ограничения движения троллейбусов введут для модернизации контактных сетей. Жители города могут воспользоваться автобусами №51 и №КМ.

Троллейбусы №7 и №12 будут сворачивать со Свердловского проспекта на проспект Ленина и доезжать до остановки Парк Гагарина
Троллейбусы №7 и №12 будут сворачивать со Свердловского проспекта на проспект Ленина и доезжать до остановки Парк Гагарина

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В Челябинске с 10 по 13 июня закроют движение троллейбусов №7 и №12 на участке путей по Свердловскому проспекту. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина, сообщили в областной службе перевозчика. «Движение троллейбусов №7 и №12 по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Воровского закроют с 10 по 13 июня. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Ограничения движения троллейбусов введут для модернизации контактных сетей. Жители города могут воспользоваться автобусами №51 и №КМ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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