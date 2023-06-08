Участок троллейбусных путей на Свердловском проспекте перекроют для модернизации
В Челябинске с 10 по 13 июня закроют движение троллейбусов №7 и №12 на участке путей по Свердловскому проспекту. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина, сообщили в областной службе перевозчика.
«Движение троллейбусов №7 и №12 по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Воровского закроют с 10 по 13 июня. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина», — уточнили в официальном telegram-канале службы.
Ограничения движения троллейбусов введут для модернизации контактных сетей. Жители города могут воспользоваться автобусами №51 и №КМ.
Троллейбусы №7 и №12 будут сворачивать со Свердловского проспекта на проспект Ленина и доезжать до остановки Парк Гагарина
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!