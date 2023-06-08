Участок троллейбусных путей на Свердловском проспекте перекроют для модернизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 10 по 13 июня закроют движение троллейбусов №7 и №12 на участке путей по Свердловскому проспекту. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина, сообщили в областной службе перевозчика.

«Движение троллейбусов №7 и №12 по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Воровского закроют с 10 по 13 июня. Троллейбусы будут следовать до остановки Парк Гагарина», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Ограничения движения троллейбусов введут для модернизации контактных сетей. Жители города могут воспользоваться автобусами №51 и №КМ.