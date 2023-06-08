Суд занялся иском Росприроднадзора к комбинату челябинского олигарха на 263 миллиона

Суд принял к производству иск Росприроднадзора к ПАО «ЧМК» Зюзина из Челябинска на 263 миллиона

От меткомбината потребовали компенсировать сбросы в реку Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Уральского управления Росприроднадзора к ПАО «ЧМК» Игоря Зюзина почти на 263 миллиона рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, первое заседание состоится 11 июля.

«Принять исковое заявление уральского управления Росприроднадзора, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 11 июля», — говорится в определении суда.

Истец потребовал взыскать с ответчика компенсацию за вред, причиненный реке Миасс. Как ведомство указало в своем заявлении, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод ПАО «ЧМК» производился с июня 2013 по февраль 2016 годов, а затем — с 12 мая по 19 мая 2016 года.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ПАО «ЧМК». На момент публикации ответа не поступило.