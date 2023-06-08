Свердловский священник, дискредитировавший армию, проиграл новый суд

Свердловский «неопятидесятник» Чаров, дискредитировавший армию, не смог обжаловать свой штраф
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
Эдуард Чаров был задержан в начале апреля Фото:

Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров, оштрафованный за дискредитацию армии РФ, не смог обжаловать решение суда. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Свердловского областного суда.

«Судебное заседание 8 июня. [Постановление Красноуфимского районного суда Свердловской области] оставлено без изменения», — говорится в карточке дела. Чаров был оштрафован на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии после ряда своих высказываний.

Священника задерживали в начале апреля по подозрению в дискредитации армии. На тот момент он заявлял силовикам, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. Ранее Чаров уже привлекался по статьям о краже, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

РПЦ считает Чарова лжесвященником, а его организацию признает сектой. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.

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Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров, оштрафованный за дискредитацию армии РФ, не смог обжаловать решение суда. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Свердловского областного суда. «Судебное заседание 8 июня. [Постановление Красноуфимского районного суда Свердловской области] оставлено без изменения», — говорится в карточке дела. Чаров был оштрафован на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии после ряда своих высказываний. Священника задерживали в начале апреля по подозрению в дискредитации армии. На тот момент он заявлял силовикам, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. Ранее Чаров уже привлекался по статьям о краже, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. РПЦ считает Чарова лжесвященником, а его организацию признает сектой. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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