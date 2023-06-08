Свердловский священник, дискредитировавший армию, проиграл новый суд

Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров, оштрафованный за дискредитацию армии РФ, не смог обжаловать решение суда. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Свердловского областного суда.
«Судебное заседание 8 июня. [Постановление Красноуфимского районного суда Свердловской области] оставлено без изменения», — говорится в карточке дела. Чаров был оштрафован на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии после ряда своих высказываний.
Священника задерживали в начале апреля по подозрению в дискредитации армии. На тот момент он заявлял силовикам, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. Ранее Чаров уже привлекался по статьям о краже, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
РПЦ считает Чарова лжесвященником, а его организацию признает сектой. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.
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