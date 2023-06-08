Источник: 86 свердловских шахтеров отказались подниматься на поверхность

08 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Шахтеры боятся, что их сократят, поэтому решили таким образом выразить протест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Малышева (Свердловская область) 86 шахтеров «Мариинского прииска» (принадлежит госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о том, что предприятие может закрыться. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деятельностью предприятия. «86 сотрудников „Мариинского прииска“ сидят в шахте и отказываются подниматься, уже два часа. Причина — слухи о массовом сокращении на предприятии», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в отдел по коммуникациям «Ростеха», на момент публикации ответ не поступил.

В поселке Малышева (Свердловская область) 86 шахтеров «Мариинского прииска» (принадлежит госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о том, что предприятие может закрыться. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деятельностью предприятия. «86 сотрудников „Мариинского прииска“ сидят в шахте и отказываются подниматься, уже два часа. Причина — слухи о массовом сокращении на предприятии», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в отдел по коммуникациям «Ростеха», на момент публикации ответ не поступил.