Источник: 86 свердловских шахтеров отказались подниматься на поверхность

Шахтеры боятся, что их сократят, поэтому решили таким образом выразить протест
В поселке Малышева (Свердловская область) 86 шахтеров «Мариинского прииска» (принадлежит госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о том, что предприятие может закрыться. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деятельностью предприятия.
«86 сотрудников „Мариинского прииска“ сидят в шахте и отказываются подниматься, уже два часа. Причина — слухи о массовом сокращении на предприятии», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в отдел по коммуникациям «Ростеха», на момент публикации ответ не поступил.
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