Источник: 86 свердловских шахтеров отказались подниматься на поверхность

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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Шахтеры боятся, что их сократят, поэтому решили таким образом выразить протест Фото:

В поселке Малышева (Свердловская область) 86 шахтеров «Мариинского прииска» (принадлежит госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о том, что предприятие может закрыться. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деятельностью предприятия.

«86 сотрудников „Мариинского прииска“ сидят в шахте и отказываются подниматься, уже два часа. Причина — слухи о массовом сокращении на предприятии», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в отдел по коммуникациям «Ростеха», на момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Малышева (Свердловская область) 86 шахтеров «Мариинского прииска» (принадлежит госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о том, что предприятие может закрыться. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деятельностью предприятия. «86 сотрудников „Мариинского прииска“ сидят в шахте и отказываются подниматься, уже два часа. Причина — слухи о массовом сокращении на предприятии», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в отдел по коммуникациям «Ростеха», на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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