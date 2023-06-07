07 июня 2023

Губернатор ХМАО Комарова назначила зама по IT

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела должность зама по IT Фото:

Глава ХМАО Наталья Комарова назначила директора департамента информационных технологий и цифрового развития округа Павла Ципорина на должность вице-губернатора. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры.

«Введена государственная должность директора департамента информационных технологий и цифрового развития — заместителя губернатора автономного округа. С 8 июня на должность заместителя губернатора назначен директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Ципорин», — указано в сообщении.

Власти ХМАО уточняют, что решение наделить Ципорина новыми полномочиями связано «с возросшими задачами в сфере цифровой трансформации всех направлений деятельности и сфер социально-экономического развития, обеспечения информационной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта во все отрасли экономики в соответствии с национальной целью „Цифровая трансформация“». Ципорин, который успешно провел международный IT-форум с участием стран BRICS и ШОС в Ханты-Мансийске, стал 14-м вице-губернатором в правительстве Югры.

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Глава ХМАО Наталья Комарова назначила директора департамента информационных технологий и цифрового развития округа Павла Ципорина на должность вице-губернатора. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры. «Введена государственная должность директора департамента информационных технологий и цифрового развития — заместителя губернатора автономного округа. С 8 июня на должность заместителя губернатора назначен директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Ципорин», — указано в сообщении. Власти ХМАО уточняют, что решение наделить Ципорина новыми полномочиями связано «с возросшими задачами в сфере цифровой трансформации всех направлений деятельности и сфер социально-экономического развития, обеспечения информационной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта во все отрасли экономики в соответствии с национальной целью „Цифровая трансформация“». Ципорин, который успешно провел международный IT-форум с участием стран BRICS и ШОС в Ханты-Мансийске, стал 14-м вице-губернатором в правительстве Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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