07 июня 2023

Строительство спортивной арены в Перми начнется в июне 2023 года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Место застройки пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева. Курган , экскаватор, стройка
Подрядчик должен будет начать работы 10 июня Фото:

Возведение многофункциональной спортивной арены в Перми начнется 10 июня. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Подрядчик должен вывести технику на стройплощадку уже 10 июня», — рассказал Махонин. Новая арена будет вмещать до 10,5 тысяч зрителей.

Ранее СМИ писали, что новая спортивная многофункциональная арена должна появиться в Перми до 2026 года. На ее площадке планируется проводить международные мероприятия. Проект строительства реализуется в рамках 300-летия Перми.

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Возведение многофункциональной спортивной арены в Перми начнется 10 июня. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Подрядчик должен вывести технику на стройплощадку уже 10 июня», — рассказал Махонин. Новая арена будет вмещать до 10,5 тысяч зрителей. Ранее СМИ писали, что новая спортивная многофункциональная арена должна появиться в Перми до 2026 года. На ее площадке планируется проводить международные мероприятия. Проект строительства реализуется в рамках 300-летия Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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