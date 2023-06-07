Строительство спортивной арены в Перми начнется в июне 2023 года

08 июня 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен будет начать работы 10 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возведение многофункциональной спортивной арены в Перми начнется 10 июня. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Подрядчик должен вывести технику на стройплощадку уже 10 июня», — рассказал Махонин. Новая арена будет вмещать до 10,5 тысяч зрителей. Ранее СМИ писали, что новая спортивная многофункциональная арена должна появиться в Перми до 2026 года. На ее площадке планируется проводить международные мероприятия. Проект строительства реализуется в рамках 300-летия Перми.

Возведение многофункциональной спортивной арены в Перми начнется 10 июня. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Подрядчик должен вывести технику на стройплощадку уже 10 июня», — рассказал Махонин. Новая арена будет вмещать до 10,5 тысяч зрителей. Ранее СМИ писали, что новая спортивная многофункциональная арена должна появиться в Перми до 2026 года. На ее площадке планируется проводить международные мероприятия. Проект строительства реализуется в рамках 300-летия Перми.