07 июня 2023

Пермское минприроды просит горожан не беспокоить лосей в центре Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лоси ищут выход из города Фото:

Министерство природных ресурсов Пермского края отслеживает перемещение диких лосей, гуляющих по улицам Перми. В ведомстве попросили горожан не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе, говорится на сайте минприроды.

«Специалисты Минприроды Прикамья выезжали на места появления лосей 6 июня в микрорайоне Рабочий поселок и 8 июня — на одной из центральных улиц Перми. Как установили государственные охотинспекторы, лоси зашли в город по „зеленым коридорами“. Перемещение диких животных отслеживается», — говорится на сайте.

Отмечается, что лоси ночью убегают в лесопарковую зону Перми, а днем пытаются найти выход из города. При встрече с животным нельзя подходить к животному, пугать его, попытаться поймать и издавать резких шумов. Также нужно позвонить по телефону 112.

Ранее жители в Перми засняли видео с гуляющим диким лосем в черте города. Также дикое животное заметили недалеко от городской набережной, парнокопытное бежало по дороге.

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Министерство природных ресурсов Пермского края отслеживает перемещение диких лосей, гуляющих по улицам Перми. В ведомстве попросили горожан не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе, говорится на сайте минприроды. «Специалисты Минприроды Прикамья выезжали на места появления лосей 6 июня в микрорайоне Рабочий поселок и 8 июня — на одной из центральных улиц Перми. Как установили государственные охотинспекторы, лоси зашли в город по „зеленым коридорами“. Перемещение диких животных отслеживается», — говорится на сайте. Отмечается, что лоси ночью убегают в лесопарковую зону Перми, а днем пытаются найти выход из города. При встрече с животным нельзя подходить к животному, пугать его, попытаться поймать и издавать резких шумов. Также нужно позвонить по телефону 112. Ранее жители в Перми засняли видео с гуляющим диким лосем в черте города. Также дикое животное заметили недалеко от городской набережной, парнокопытное бежало по дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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