Министерство природных ресурсов Пермского края отслеживает перемещение диких лосей, гуляющих по улицам Перми. В ведомстве попросили горожан не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе, говорится на сайте минприроды.
«Специалисты Минприроды Прикамья выезжали на места появления лосей 6 июня в микрорайоне Рабочий поселок и 8 июня — на одной из центральных улиц Перми. Как установили государственные охотинспекторы, лоси зашли в город по „зеленым коридорами“. Перемещение диких животных отслеживается», — говорится на сайте.
Отмечается, что лоси ночью убегают в лесопарковую зону Перми, а днем пытаются найти выход из города. При встрече с животным нельзя подходить к животному, пугать его, попытаться поймать и издавать резких шумов. Также нужно позвонить по телефону 112.
Ранее жители в Перми засняли видео с гуляющим диким лосем в черте города. Также дикое животное заметили недалеко от городской набережной, парнокопытное бежало по дороге.
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