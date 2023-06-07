Пермское минприроды просит горожан не беспокоить лосей в центре Перми. Видео

08 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Лоси ищут выход из города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство природных ресурсов Пермского края отслеживает перемещение диких лосей, гуляющих по улицам Перми. В ведомстве попросили горожан не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе, говорится на сайте минприроды. «Специалисты Минприроды Прикамья выезжали на места появления лосей 6 июня в микрорайоне Рабочий поселок и 8 июня — на одной из центральных улиц Перми. Как установили государственные охотинспекторы, лоси зашли в город по „зеленым коридорами“. Перемещение диких животных отслеживается», — говорится на сайте. Отмечается, что лоси ночью убегают в лесопарковую зону Перми, а днем пытаются найти выход из города. При встрече с животным нельзя подходить к животному, пугать его, попытаться поймать и издавать резких шумов. Также нужно позвонить по телефону 112. Ранее жители в Перми засняли видео с гуляющим диким лосем в черте города. Также дикое животное заметили недалеко от городской набережной, парнокопытное бежало по дороге.

Министерство природных ресурсов Пермского края отслеживает перемещение диких лосей, гуляющих по улицам Перми. В ведомстве попросили горожан не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе, говорится на сайте минприроды. «Специалисты Минприроды Прикамья выезжали на места появления лосей 6 июня в микрорайоне Рабочий поселок и 8 июня — на одной из центральных улиц Перми. Как установили государственные охотинспекторы, лоси зашли в город по „зеленым коридорами“. Перемещение диких животных отслеживается», — говорится на сайте. Отмечается, что лоси ночью убегают в лесопарковую зону Перми, а днем пытаются найти выход из города. При встрече с животным нельзя подходить к животному, пугать его, попытаться поймать и издавать резких шумов. Также нужно позвонить по телефону 112. Ранее жители в Перми засняли видео с гуляющим диким лосем в черте города. Также дикое животное заметили недалеко от городской набережной, парнокопытное бежало по дороге.