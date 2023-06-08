Екатеринбургская полиция запретила горожанам бежать в честь Шигирского идола в июне. Документ

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Марафон "Европа-Азия"-2016. Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, массовый забег, массовый спорт, бег, здоровый образ жизни
Забег пройдет лишь осенью Фото:

В Екатеринбурге отменили забег «Шигирский идол», который должен был состояться 11 июня у озера Песчаное. Мероприятие перенесли на октябрь. Причиной отмены стал противопожарный режим, который до сих пор действует в регионе. Информация об этом опубликована в соцсетях забега.

«УМВД Екатеринбурга, ссылаясь на Постановление №864 Администрации города Екатеринбурга и Постановление №248 Правительства Свердловской области „Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области“, не согласовало дату проведения трейла „Шигирский идол“», — сообщают организаторы. Также отмене подверглись всероссийское соревнование по спортивному ориентированию «Урал» и триатлон Uralman Shartash.

По словам организаторов, они пытались разрешить вопрос с переносом, но им это не удалось — трейл «Шигирский идол» пройдет лишь 1 октября. Участники, которые захотят вернуть деньги, могут это сделать через личный кабинет RussiaRunning.

«Шигирский идол» стал третьим спортивным событием, которое отменили в Свердловской области из-за пожаров. Они бушевали в регионе с конца 25 апреля. Ранее в области отменили «Майскую прогулку» и «Майскую велопрогулку».

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В Екатеринбурге отменили забег «Шигирский идол», который должен был состояться 11 июня у озера Песчаное. Мероприятие перенесли на октябрь. Причиной отмены стал противопожарный режим, который до сих пор действует в регионе. Информация об этом опубликована в соцсетях забега. «УМВД Екатеринбурга, ссылаясь на Постановление №864 Администрации города Екатеринбурга и Постановление №248 Правительства Свердловской области „Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области“, не согласовало дату проведения трейла „Шигирский идол“», — сообщают организаторы. Также отмене подверглись всероссийское соревнование по спортивному ориентированию «Урал» и триатлон Uralman Shartash. По словам организаторов, они пытались разрешить вопрос с переносом, но им это не удалось — трейл «Шигирский идол» пройдет лишь 1 октября. Участники, которые захотят вернуть деньги, могут это сделать через личный кабинет RussiaRunning. «Шигирский идол» стал третьим спортивным событием, которое отменили в Свердловской области из-за пожаров. Они бушевали в регионе с конца 25 апреля. Ранее в области отменили «Майскую прогулку» и «Майскую велопрогулку».
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