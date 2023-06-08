Ростех назвал саботажем отказ свердловских шахтеров подниматься на поверхность

Десятки шахтеров на «Мариинских приисках» отказываются подниматься на поверхность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске

Представители Ростеха назвали саботажем и провокацией забастовку шахтеров на «Мариинском прииске», некоторые из которых отказались подниматься на поверхность из-за слухов об изменениях в работе предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Очевидно, что производственные процессы на современном предприятии не могут строиться по стандартам прошлого века. Поэтому перемены на прииске неизбежны. У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают. Любой саботаж на рабочих местах будет жестко пресекаться», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что забастовку устроили некоторые активисты, которым не понравились планы руководства предприятия, связанные с консервацией шахты. Будущие изменения, по данным пресс-службы госкорпорации, позволят предприятию выйти на безубыточный уровень.

В Ростехе уточнили, что перед предприятиями стоит стратегическая задача по добыче бериллия, для чего необходимо пересмотреть расходы и сократить издержки. Реформы призваны сделать добычу металла более экономически выгодной. От этого зависит сохранение рабочих мест на предприятии. При этом слухи о массовых сокращениях названы представителями Ростеха провокациями.

Ранее URA.RU сообщало, что шахтеры на «Мариинском прииске» устроили массовую забастовку из-за слухов о том, что предприятие может закрыться. В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области пообещали найти работу сотрудникам, которые будут уволены.